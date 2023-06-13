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Политика

Генерал и губернатор

13.06.2023 18:37|ПсковКомментариев: 0

Как «Единая Россия» выдвигала Михаила Ведерникова на выборы и решила отправить экс-комдива Алексея Наумца в Совет Федерации.

 

Во вторник, 13 июня, в Пскове прошли большие предвыборные мероприятия «Единой России». Вначале в зале спортивно-развлекательного комплекса «Простория» состоялся форум победителей предварительного партийного голосования, а потом там же единороссы провели региональную конференцию, на которой ожидаемо выдвинули кандидатуру главы Псковской области Михаила Ведерникова на губернаторские выборы. 

Глядя на состав участников этого общего собрания, вспоминалось известное сетование старожилов региональной политики: мол, было время - на губернаторские выборы в Псков какие только матерые человечища не приезжали - сенаторы, депутаты Госдумы, крупные бизнесмены, генералы, был даже один Герой Советского Союза. Ну что можно сказать: сегодня  президиум и первый ряд зала тоже позволяли пошутить о том, что и состав тут будь здоров - и приехали все на выборы. В «Простории» собрался весь местный политбомонд, сенаторы, в том числе секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, депутат Госдумы Александр Козловский, спикер областного Собрания Александр Котов и многие другие. И да - не обошлось без генерала. У непосвященных появление в зале генерал-майора, заместителя командующего ВДВ Алексея Наумца наверняка рождало вопросы и даже интригу: с чего бы бравый десантник приехал на партийное мероприятие в Псков, в котором некогда служил комдивом и откуда ушел на повышение несколько лет назад. Впрочем, об этом чуть позже, а вначале о главном итоге встречи.

По итогам тайного голосования на конференции (так и проходил праймериз) действующий региональный руководитель получил поддержку абсолютного большинства делегатов. Удивил здесь не уровень поддержки - 82 из 85, а то, что все-таки нашлись трое «диссидентов» - один испортил бюллетень (то ли специально, то неумышленно), а еще двое - проголосовали за другого участника предварительного голосования - председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко. И это при том, что он сам и ранее призывал голосовать за соперника и на конференции голосовал за Михаила Ведерникова. Пока шел подсчет голосов, Александр Гончаренко напомнил ПЛН, что к выдвижению на праймериз отнесся как к партийному поручению, и рассказал, что заполненный бюллетень с галочкой напротив фамилии губернатора показал члену исполкома «Единой России».

- А если случится политическая сенсация - и вдруг вас поддержит большинство, что тогда? - пошутил я.

Полковник Гончаренко шутку, может, и оценил, но посчитал необходимым вновь расписаться в отсутствии даже малейших губернаторских амбиций. 

- Это исключено, - сказал как отрезал полковник. - Да и не готов я занять этот пост. У нас есть губернатор, и все мы его поддерживаем. 

И в этом Александр Гончаренко был, конечно, не оригинален. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак заявил: у него нет сомнений, что на выборах будет поддержан Михаил Ведерников. Партийный лидер призвал собравшихся обеспечить убедительную победу губернатора - причем сделал это еще и по поручению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. «5 лет позади, по историческим меркам - это не такой большой период, но эти 5 лет вобрали в себя все. Такого количества вызовов в Псковской области не было в целом ни у одного губернатора», - сказал Андрей Турчак, а уж ему-то есть с чем сравнивать. 

 

Несмотря на высокие рейтинги, «Единая Россия» должна поработать в районах, чтобы поддержать действующего губернатора на выборах-2023. Так задачу сформулировал секретарь регионального отделения ЕР Александр Козловский. 

«Мы должны отработать, несмотря на то, что у партии хорошие рейтинги, что у губернатора существенная поддержка. Мы должны поработать в каждом районе и подключить все наши ресурсы — депутатов всех уровней, и показать достойнейший результат», - сказал лидер псковских единорооссов.

«Есть партийные решения и личные предпочтения. И я очень рад, что мои личные предпочтения, и, думаю, всех, кто в этом зале, большинства членов реготделения и избирателей, совпадают», - сказал Александр Котов и напомнил, что Михаила Ведерникова, в том числе, поддерживает президент России Владимир Путин. 

Михаил Ведерников поблагодарил однопартийцев за поддержку и сказал, что для него большая честь представлять "нашу сплоченную команду на выборах губернатора». В своем выступлении губернатор подвел некоторые итоги работы, обозначил перспективы (об этом подробнее читайте на ленте ПЛН) и дал ответ на многих интересовавший вопрос о том, кто в случае победы кандидата от ЕР на сентябрьских выборах может стать сенатором - представителем правительства Псковской области в Совете Федерации. И здесь мы возвращаемся к интриге - появлению в зале Алексея Наумца. Обе главные интриги (появление генерала и вопрос о сенаторе), образно говоря, сошлись и дали ответ на единственный вопрос, который оставался без ответа. Как учил классик, если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем - оно должно выстрелить. Если ПЛН прозрачно намекает на возвращение генерала Наумца и он приезжает на партийную конференцию партии власти, это неспроста. Так и произошло. В соответствии с федеральным законодательством, при выборах высшего должностного лица субъекта с кандидатом на пост губернатора идут три кандидата в Совет Федерации. В случае избрания один из них наделяется полномочиями сенатора. В списке губернатора Михаила Ведерникова в числе кандидатов на должность сенатора: заместитель командующего ВДВ Алексей Наумец, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, председатель областной Общественной палаты Наталья Горбачева.

«Предлагаю сенатором сделать Алексея Наумца. Я считаю, что это будет серьезное усиление региона во взаимодействии с военными и усиление позиции на федеральном уровне», - обратился к однопартийцам Михаил Ведерников. Однопартийцы поддержали кандидатуру десантника, который известен помимо прочего дружескими отношениями с Андреем Турчаком, в бытность которого губернатором командовал 76-й дивизией ВДВ. Для полноты картины напомню, что шесть лет назад генерал Наумец участвовал в выборах в Псковскую городскую думу, входил в партийную «тройку» команды «Единой России», однако в муниципальную политику ожидаемо тогда не пошел и от полагавшегося ему депутатского мандата отказался. Теперь Алексей Наумец идет вместе с Михаилом Ведерниковым на губернаторские выборы и в случае успеха последнего на выборах, в чем никто не сомневается, сменит в Совете Федерации Елену Бибикову. Как в этой связи заключают обозреватели ПЛН, была в политике эпоха «социалки» - теперь приходит время военных.

Александр Савенко

Теги: #Единая Россия #губернатор
Источник: Псковская Лента Новостей
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