Политолог обозначил одну из главных интриг выборов в Госдуму

Борьба ЛДПР, КПРФ и «Новых людей» за второе место на выборах в Государственную Думу остается одной из главных интриг кампании. Такое мнение российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, все парламентские партии рассчитывают сохранить или даже приумножить свое представительство. И, по результатам исследования фонда «Общественное мнение», на сегодняшний день все пять партий проходят пятипроцентный барьер.

Дмитрий Солонников отметил, что по-прежнему сохраняется интрига относительно того, какая партия займет второе место по итогам выборов: ЛДПР, КПРФ или «Новые люди». Последние часто находятся на втором месте, но социологи отмечают, что в поддержку этой партии в основном высказывается молодежь, которая потом не приходит на выборы.

Поэтому, по мнению политолога, у «Новых людей» есть вероятность понижения результата после подсчета голосов в сравнении с предвыборным рейтингом. «Все-таки у них нет ядерного электората, молодежи, которая привыкла за них голосовать. Они только первый цикл находятся в Государственной Думе», — напомнил Дмитрий Солонников.

По итогам выборов в 2021 году в Госдуму впервые за почти 20 лет прошли пять партий, а не четыре: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди». Выборы в ГД в 2026 году состоятся 18-20 сентября.