У людей накапливается усталость — политолог Дмитрий Солонников о рейтингах власти

На падение рейтингов власти повлиял не только топливный кризис, но и другие факторы, в том числе уменьшение доходов домохозяйств и сокращение возможностей, которые были привычны для населения в течение последних полутора лет. Такое мнение высказал российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В данном процессе немаловажную роль сыграло и сокращение возможностей приобретения новых автомобилей и квартир, продолжил гость студии:

«У людей просто нет возможности купить новую машину за 2,5 миллиона. Если раньше покупка машины воспринималась как реальное будущее для молодой семьи, то сейчас это просто нереально. Автомобиль снова не средство передвижения, а роскошь».

Такая же ситуация сложилась и с приобретением новой недвижимости: определенное время назад ипотека давала возможность рассчитывать на улучшение жизненных условий. Сейчас же купить квартиру для молодых людей - практически нереальная задача:

«Они сейчас уже рассчитывают, как они будут жить дальше. Им говорят: "живите с папой, с мамой". Есть рассказ о льготах для многодетных семей, но такой она не сразу станет. В семье сначала рождается один ребенок, потом второй. И все это время нужно жить с родителями. Не здорово. И радости это тоже не добавляет», — объясняет Дмитрий Солонников.

По словам политолога, проблемы граждан страны, влияющие на рейтинги власти, «не сегодня возникли», а в определенные моменты казалось, что все это временные ситуации. «Мы ночь простояли, день продержались. И все вернулось на круги своя. Не возвращается. Поэтому накапливается усталость, накапливаются нереализованные ожидания улучшения жизни. Отсюда падение рейтингов. Все логично», — поясняет гость студии.