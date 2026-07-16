У людей накапливается усталость — политолог Дмитрий Солонников о рейтингах власти

На падение рейтингов власти повлиял не только топливный кризис, но и другие факторы, в том числе уменьшение доходов домохозяйств и сокращение возможностей, которые были привычны для населения в течение последних полутора лет. Такое мнение высказал российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В данном процессе немаловажную роль сыграло и сокращение возможностей приобретения новых автомобилей и квартир, продолжил гость студии:
Такая же ситуация сложилась и с приобретением новой недвижимости: определенное время назад ипотека давала возможность рассчитывать на улучшение жизненных условий. Сейчас же купить квартиру для молодых людей - практически нереальная задача:
По словам политолога, проблемы граждан страны, влияющие на рейтинги власти, «не сегодня возникли», а в определенные моменты казалось, что все это временные ситуации. «Мы ночь простояли, день продержались. И все вернулось на круги своя. Не возвращается. Поэтому накапливается усталость, накапливаются нереализованные ожидания улучшения жизни. Отсюда падение рейтингов. Все логично», — поясняет гость студии.