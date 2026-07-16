Дмитрий Солонников: Цель Запада — оспорить легитимность выборов в России

Цель Запада — оспорить легитимность выборов в России, заявил российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Дмитрий Солонников убежден, что в ходе сентябрьских выборов на Россию могут обрушиться вызовы двух направлений: внешние и внутренние.

Прежде всего, внутренний вызов - проведение специальной военной операции. Задача противников, считает гость студии, в том, чтобы спровоцировать внутри страны хаос, беспорядки, социальное напряжение. Западный мир не покидает идея о том, что победить Россию снаружи не получится, поэтому победить ее нужно изнутри, развалив общество, пояснил политолог и отметил, что все это будет сказываться и на избирательной кампании.

Эксперт считает, что попытка дестабилизировать выборы обязательно будет, причем не только в срок голосования, но и позже: «Ухудшить социально-экономическое положение, сделать так, чтобы у населения появился стимул самим сорвать выборы или прийти проголосовать за кого угодно, только не за партию власти». В достижении этой цели могут подсобить Telegram-каналы с, так называемым, умным голосованием, где гражданам подскажут, за кого голосовать.

«Поэтому, конечно, нужно тоже внимательно следить, понимать, из-за чего происходят те или иные сложности в социально-экономическом положении, кто за этим стоит, как это организуется. Это реальная угроза», — заявил Дмитрий Солонников.

Выборы в Государственную Думу в этом году запланированы на 18, 19 и 20 сентября. Соответственно, в это время школьники уже приступят к занятиям, а родители будут следить за своими чадами. У детей должна быть возможность нормально учиться, получать питание в школе, а родители должны не переживать за сохранность ребенка. Для этого необходимо обеспечить безопасность. Данный фактор тоже можно отнести к разряду внутренних вызовов, продолжил Дмитрий Солонников: «Если по этому поводу будут какие-то сложности, сомнения, это вызовет соответствующую реакцию на избирательных участках. На это враги тоже могут быть нацелены, к этому надо готовиться. И здесь мы должны понимать, что ответственность на нас, на каждом жителе. Мы должны грамотно оценивать риски, оценивать социальные процессы, исходя из тех объективных причин, которые под ними лежат, и делать соответствующие выводы».

Что касается внешних вызовов, «вряд ли здесь будет какая-то неожиданность, вопрос в их интенсивности», считает политолог.

Западные противники будут ставить своей целью не просто подорвать доверие к итоговому результату, как это было всегда: и пять, и десять лет назад. Кампании фейков, вбросов, каких-то провокаций на избирательных участках будут создаваться с целью оспорить легитимность выборов и непризнания результатов в будущем, пояснил Дмитрий Солонников.

К тому же сейчас Россия находится в условиях СВО, идут военные действия. И Запад настаивает на том, что в рамках военных действий проведение полноценных избирательных кампаний невозможно. «Военные действия. Выборы проводить нельзя. Россия выборы проводит. Задача Запада - показать, что и Россия не может выборы проводить. И в России это не состоялось. Поэтому они будут гораздо более жестко себя вести по отношению к нам», — объясняет причины возможных действий со стороны противников Дмитрий Солонников.

Политолог отмечает, что данная тема не раз уже поднималась и обсуждалась с «коллегами по цеху» из Общественной палаты РФ. Недавно состоялась встреча, в том числе, и с ответственным секретарем Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Александром Точеновым, который очень внимательно отнесся к перспективе будущих проблем: «В прошлые разы кого-то завербовали, обманули, кто-то зеленку кинул в урну или петарду зажег на избирательном участке. Сейчас же все будет гораздо серьезнее», - заявил он.

Все эти угрозы будут нависать исключительно с одной целью: сорвать выборы и показать, что у России не получилась их провести, подытожил Дмитрий Солонников.