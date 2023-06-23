Политика

Лидеры «Партии роста» и «Новых людей» проведут совместную пресс-конференцию в Москве

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и председатель «Партии роста» Борис Титов 27 июня проведут в Москве совместную пресс-конференцию, посвященную обсуждению планов на грядущие выборы. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Подробности повестки пресс-конференции не уточняются. Напомним, в последние дни в Telegram-каналах обсуждается вероятность объединения партий.

Руководители псковских региональных отделений партий от комментариев по данному поводу воздерживаются, заявляя, что не располагают соответствующей информацией.