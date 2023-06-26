Политика

Появление ЧВК «Вагнер» - из ряда вон выходящее событие – Евгений Михайлов

Появление ЧВК «Вагнер» - из ряда вон выходящее событие. Такое мнение высказал бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Она (ЧВК "Вагнер" - ред.) воевала в Африке, последние полгода играла основную роль на фронте СВО, как такое может быть? Она была раскручена очень сильно, от конспирологических версий тут не уйдешь. Пригожин ведь постоянно обвинял военных чуть ли не во всех смертных грехах, возник серьезный уровень, который деморализовал тыл. Должна быть проведена проверка его обвинений, совещания, по их результатам принять решения. А то целых полгода одна часть армии обвиняет другую, а верховное командование не реагирует. И как это объяснить, кроме как конспирологией?» – высказался гость студии.

Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Владимир Путин назвал действия «вагнеровцев» преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — вводили режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявляла понедельник нерабочим днем.

Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков затем проинформировал, что глава ЧВК «уйдет в Белоруссию».

27 июня ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже.