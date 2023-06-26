Политика

Кандидат от партии «Родина» отнес документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Псковской области

Кандидат от партии «Родина» Юрий Шокуров сегодня, 3 июля, подал документы в Избирательную комиссию Псковской области для выдвижения на выборы губернатора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Напомним, о выдвижении Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области стало известно 27 июня.

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Выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. На участие в избирательной кампании заявились действующий глава региона Михаил Ведерников («Единая Россия»), региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко и руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов.

Процесс выдвижения кандидатов начался 5 июня и завершится 4 июля, документы для регистрации кандидаты должны представить не позднее 18:00 31 июля.

В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных глав муниципальных образований. Следует напомнить, что ни одна из оппозиционных партий не в состоянии самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр, всем кандидатам от оппозиции придется идти к партии власти за помощью.



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Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

