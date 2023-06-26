Политика

Реготделение партии «Родина» определилось с кандидатом на выборы губернатора

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут с 8 по 10 сентября.

Несколько лет назад СМИ сообщали о том, что активист псковского отделения партии «Родина» Юрий Шокуров подал судебный иск по факту государственного переворота в России, совершенного командой первого президента РФ Бориса Ельцина в октябре 1993 года.

Региональное отделение партии «Родина» выдвинуло Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

В опросе приняло участие 126 человек

В опросе приняло участие 126 человек

Мне всё равно.

Уже несколько лет не чувствую уверенности в завтрашнем дне.

Да, сейчас благоприятная ситуация для того, чтобы строить планы на будущее.

Не знаю, но стараюсь с оптимизмом смотреть в будущее.

Нет, сейчас обстановка не слишком подходящая для планирования своей жизни.

Уверены ли вы в завтрашнем дне?

Реготделение партии «Родина» определилось с кандидатом на выборы губернатора

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