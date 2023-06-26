Реготделение партии «Родина» определилось с кандидатом на выборы губернатора

Региональное отделение партии «Родина» выдвинуло Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.
Фото: официальный канал партии «Родина»
Несколько лет назад СМИ сообщали о том, что активист псковского отделения партии «Родина» Юрий Шокуров подал судебный иск по факту государственного переворота в России, совершенного командой первого президента РФ Бориса Ельцина в октябре 1993 года.
Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут с 8 по 10 сентября.