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Политика

Реготделение партии «Родина» определилось с кандидатом на выборы губернатора

27.06.2023 17:55|ПсковКомментариев: 0

Региональное отделение партии «Родина» выдвинуло Юрия Шокурова кандидатом на выборы губернатора Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Фото: официальный канал партии «Родина»

Несколько лет назад СМИ сообщали о том, что активист псковского отделения партии «Родина» Юрий Шокуров подал судебный иск по факту государственного переворота в России, совершенного командой первого президента РФ Бориса Ельцина в октябре 1993 года.

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут с 8 по 10 сентября.

Теги: #выборы губернатора
Источник: Псковская Лента Новостей
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