Политика

«Гонки по вертикали»: выборные хроники, электоральный киллер и «лишние люди»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Не откладывая в долгий ящик, начну с главной темы - губернаторских выборов. До трехдневного голосования в сентябре остается немногим больше месяца, кампания набирает ход - накануне был завершен очередной этап этого избирательного марафона, а именно истек срок подачи документов для регистрации кандидатов. Их, как вы наверное помните, было выдвинуто пять - по этому показателю «не мы первые, не мы последние», как говорится. Где-то - например, в Тюменской, Магаданской, Кемеровской областях и на Чукотке - кандидатов было выдвинуто меньше, где-то больше - скажем, в Москве, где закон допускает самостоятельное выдвижение. Там бороться за кресло градоначальника собирались аж 12 человек: шесть человек от партий и столько же одиночек. Однако ни один самовыдвиженец не сумел собрать подписи районных депутатов для преодоления муниципального фильтра. В итоге регистрацию получили только представители думской пятерки. И так происходит везде, в большинстве регионов, где будут выбирать губернаторов - а таких территорий в России более двадцати.

Преодолеть муниципальный фильтр под силу немногим, партия власти владеет контрольным пакетом и сама решает, кому давать подписи, кому нет - несистемным или просто лишним деталям в этой выборной конструкции места нет.

Всё это мы наблюдаем и в Псковской области: ранее в эфире ПЛН FM представителем партии «Родина» было объявлено о том, что выдвинутый ими кандидат сходит с дистанции - то есть де факто это уже произошло, а де юре было оформлено вчера. Юрий Шокуров признан утратившим статус кандидата на должность губернатора, решение приняли на заседании областной избирательной комиссии, поскольку кандидат не предоставил документы, необходимые для регистрации, в установленный законом срок.

- Мы чужие на этом празднике жизни (фильм «12 стульев»)

Таким образом, кандидатов будет четверо - это выдвинутый «Единой Россией» действующий губернатор Михаил Ведерников, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов. Все они так или иначе присутствуют в актуальной информационной повестке, и в следующем блоке программы коротко обозначим эту активность участников кандидатского квартета.

Кампания Михаила Ведерникова, как и прогнозировали обозреватели, до настоящего времени проходит в духе «Как работали - так и продолжаем». Губернатор объезжает районы, проводит рабочие встречи, центральным событием в графике главы региона на минувшей неделе стало участие во главе представительной делегации в Днях Псковской области в белорусском Витебске. Там псковичи представили возможности экономики региона, подписали соглашения о сотрудничестве, показали соседям уникальное лазерное шоу - мультимедийный спектакль «Княгиня Ольга».

Как выразился губернатор, «звук, свет, вода - всё это соединилось вместе в единую волшебную картину, аплодисменты жителей и гостей Витебска - лучшая оценка наших трудов». Особо отмечу роль в организации праздника для белорусских зрителей руководителя комитета по культуре Ольги Тимофеевой. Как водится, в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя - я об информационном сопровождении Дней и освещении событий в региональных государственных СМИ Псковской области. Отработали они откровенно слабо, я бы даже сказал - халтурно, что называется, для галочки.

- Ладно - и так сойдет (мультфильм «Вовка в тридевятом царстве»).

Если бы не комитет по культуре и ТКД, то многие, думаю, вообще могли бы не узнать о самом ярком событии Дней Псковской области в Витебске. Минус заносим в дневники руководителя управления по информационной политике Степана Парфенова и руководителей госмедиахолдинга.

Теперь, как я понимаю, им предстоит реабилитироваться и работать над ошибками. Как это уже сделали в Великих Луках - по крайней мере, такой вывод об исправлении недостатков озвучил губернатор по итогами поездки в южную столицу региона. Напомню, что ранее после обращений великолучан Михаил Ведерников жестко публично раскритиковал администрацию города и отправил ей в помощь чиновников областного правительства, дабы на месте помогли перестроиться. Судя по заявлениям главы региона, всё получилось - подводя итог поездки в Великие Луки, губернатор похвалил главу администрации Андрея Беляева, не называя других руководителей города. Мол, администрация и лично Беляев провели очень серьёзную и вдумчивую работу по корректировке своих методик, требований, систем контроля. Результатом я доволен. Город становится чище и ухоженнее. А раз так - тем, кто старается, будут помогать.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: В этом году городу выделят 50 млн рублей городу на ремонт наиболее проблемных участков. Адреса уже утверждены, остается подготовить конкурсы. Рассчитываю, что эти средства не пропадут, а будут эффективно направлены в дело. Андрей Геннадьевич меня в этом заверил.

Напомню, что в настоящее время в Великих Луках объявлен конкурс на замещение должности главы администрации города. Судя по заявлениям губернатора, региональная власть делает в Великих Луках ставку на господина Беляева и, по мнению некоторых обозревателей, в будущем может быть реализован примерно тот же сценарий, что и в Пскове, где бразды правления получил Борис Елкин, являющийся креатурой губернатора.

По информации наших источников в Доме Советов, пока никаких конкретных планов по проведению «великолукской революции» не обозначалось. Однако всё произошедшее следует рассматривать как серьезный сигнал для городских властей.

Будем наблюдать за развитием ситуации. Завершая беглый обзор событий, так или иначе связанных с главой области, отмечу визит в регион председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева. Принимал его коллега - депутат Госдумы Александр Козловский, однако сказанное Гутеневым о работе региональной власти и данная им положительная оценка команде губернатора укладывается в тренд, который мы фиксировали ранее - когда говорили об участившихся визитах в регион высокопоставленных федеральных чиновников и парламентариев, демонстрирующих поддержку действующему губернатору.

Теперь о других участниках выборов. Лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко на неделе провел очередное заседание бюро обкома, на котором были подведены итоги выдвижения кандидатов от КПРФ на выборы. Помимо общих заявлений о том, что в семи муниципальных округах выдвинуто 35 кандидатов по партийным спискам и 27 по одномандатным избирательным округам, прозвучала и конкретика - да еще какая! Была отмечена неудовлетворительная работа Печорского районного отделения КПРФ, где не смогли своевременно подготовить документы кандидатов в ТИК района, вследствие чего они не смогут участвовать в выборах.

- Это какой-то позор (фильм «Собачье сердце»)

Кроме того, бюро обкома осудило предложение ряда должностных лиц, в том числе губернатора области, о переносе памятника Ленину с одноимённой площади в Пскове в другое место. Принято решение организовать бессрочную акцию против таких предложений. Эта тема получила общественный резонанс, вызывает интерес - и уже завтра в прямом эфире ПЛН FM будем обсуждать, надо ли переносить памятник, в рамках проекта «Армрестлинг».

Ожидается, что его участниками станут с одной стороны - известный псковский предприниматель, экс-депутат областного Собрания Игорь Савицкий, выступающий не только за снос памятника, но и за то, чтобы убрать с карты города названия, связанные с советским периодом истории, а с другой - представитель компартии. Мы думали увидеть здесь или секретаря областного отделения Дмитрия Михайлова, или персека Псковского горкома Александра Баева, но нет - в обкоме решили, что КПРФ представит активист партии Олег Киселев. Мнения и персоны столкнутся в среду, 2 августа, начнем в час дня - не пропустите!

Что касается еще двух участников губернаторского забега, то либерал-демократ Антон Минаков продолжает осваиваться в роли ведущего еженедельных стримов, продолжает поездки по области (на неделе побывал в Островском районе) и ждет приезда традиционного автобуса помощи ЛДПР. Этот агитационный вид транспорта с партийными волонтерами отправился колесить по стране из Москвы, напутствие дал лидер партии Леонид Слуцкий. Планируется, что автобус помощи ЛДПР будет работать в Псковской области целую неделю.

Из интересного: Антон Минаков, как и некоторые другие депутаты областного Собрания, стал объектом для шуточного эксперимента, который провел его коллега - депутат от партии «Новые люди» Андрей Маковский. С помощью нейросети Маковский изобразил себя и других парламентариев в образах героев модного фильма «Барби». Выглядят эти «Кены» псковской политики ярко и оригинально, вызывают улыбку, отмечает мой коллега Господин Рейтингомер и ставит Маковскому плюс один.

Правда, оговаривается, что не всеми творчество «новолюдя» было воспринято однозначно - некоторые блюстители морали посчитали эксперимент неуместным в наше-то время наступления на всё западное.

Тем временем региональный руководитель «Партии роста» Игорь Романов, который участвует не только в губернаторских выборах, но и в муниципальных избирательных кампаниях, напомнил о своем амплуа «электорального киллера». В этот раз попытался торпедировать не отдельного кандидата, а поставил под сомнение законность выдвижения целого списка кандидатов от регионального отделения партии «Яблоко». По словам Романова, партийная конференция была проведена 16 июля. Списки кандидатов, сформированные на этой конференции, утвердил недавно избранный председатель псковского «Яблока» Артур Гайдук. Но юридически, как полагает Романов, Гайдук ещё не имел права этого делать - ибо он стал председателем регионального отделения партии только 18 июля. «Получается, что все списки кандидатов псковского "Яблока", утвержденные Артуром Гайдуком на конференции 16 июля, недействительны, - так считает Игорь Романов и говорит, что что по данному факту собирается подать жалобу в областную Избирательную комиссию. Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием к председателю регионального отделения «Яблока» Артуру Гайдуку.

По его мнению, проблем со списками возникнуть не должно. Как выразился Артур Гайдук, «заявление Романова - это заявление Романова, решение принимает не он. Списки утверждаю не я, списки утверждаются на конференции, и конференция списки подтвердила». Теперь задаемся вопросом: устоят ли яблочники во главе с депутатом и бардом Артуром Гайдуком при очередном предвыборном наскоке Романова и «Партии роста». Напомню, что 4 года назад те «ростовики» пытались наступить на горло песне кандидатов от «Яблока» в районах, ставя им в вину использование музыки итальянского композитора Даниеле Динаро. Задушить в тот раз песню оппозиционеров не удалось - посмотрим, чем дело закончится в этот раз. Так или иначе отмечаем, что это очередная атака на псковское «Яблоко», а не какая-то случайность.

Напоследок еще несколько новостей на предвыборные темы. Сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак встретился с членами партийной фракции в Госдуме. Вместе подвели итоги весенней сессии и обозначили новые задачи.

Андрей Турчак призвал уходящих на парламентские каникулы депутатов активно включиться в региональные избирательные кампании, которые по его определению являются генеральной репетиций перед выборами президента. Они запланированы на март следующего года. Как отметил партийный руководитель, «все наши электоральные механизмы связаны с партийной мобилизацией, мы должны в сентябре «откатать». Прошу активно включиться в работу, проводить встречи с избирателями, собирать наказы, помогать нашим кандидатам, губернаторам, кандидатам в депутаты региональных и городских парламентов», - сказал он.

Тем временем, по сообщению интернет-издания «Фонтанка», в Петербурге чиновникам объявили низкий старт перед избирательными кампаниями. В 2024 году будут выбирать не только президента, но и губернатора. Чтобы поддержать главных кандидатов, госслужащих уже попросили отчитаться об успешных проектах за последние 4 года. Нам псковичам эти новости из Северной столицы интересны прежде всего тем, что, как сообщает издание, «по всей вероятности, организацию кампании в регионе поручат Александру Серавину, который с 2022 года занимает должность вице-губернатора Псковской области по внутренней политике».

«Серавин - политтехнолог, под его началом работали выборные штабы в Петербурге в последние избирательные кампании. «Коней на переправе не меняют, к нему уже здесь все чиновники привыкли», - говорит один из петербургских политтехнологов», передает «Фонтанка». Так что, будем наблюдать, а пока Александр Серавин работает с псковским губернатором, держит ситуацию в регионе под контролем, проводит выборы, громит оппозицию - и никуда не собирается.

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