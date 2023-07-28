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Политика

Рейтингомер: Кены псковской политики, великолукская развязка и анекдот с Африкой

31.07.2023 17:33|ПсковКомментариев: 0

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер - со своим  субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон Псковской области.

 

Сегодня подводим итоги недели, на которой приходило всё больше новостей о грядущих в сентябре выборах, в Пскове представляли нового прокурора региона, а в Витебске триумфально прошли Дни Псковской области - и здесь особых слов заслуживает работа руководителя комитета по культуре Ольги Тимофеевой.  Оценки ньюсмейкерам выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Дмитрий Богатырев

Самую низкую оценку минус пять получает первый секретарь Печорского райкома КПРФ Дмитрий Богатырев. Бюро обкома раскритиковало за неудовлетворительную работу Печорское районное отделение партии, где не смогли своевременно подготовить документы кандидатов на сентябрьские выборы. Вследствие этого коммунисты не смогут участвовать в избирательной кампании и, соответственно,  не будут представлены в печорском собрании депутатов. 

-4 Наталья Ильина

Минус четыре ставлю ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Рособрнадзор объявил ПсковГУ предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований по созданию доступной среды для инвалидов. Неприятная история - и как тут не вспомнить, что недавно на недоступную для людей с инвалидностью по зрению табличку со шрифтом Брайля на здании института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ обращала внимание неравнодушная горожанка. Зафикированный ею фотофакт многих возмутил до глубины души. Теперь вот Рособрнадзор предостерегает - тенденция, однако.

-3 Нинель Салагаева

Тем временем в псковских телеграм-каналах и социальных сетях обсуждают грустные цифры состояния экономики: доля убыточных организаций в регионе составила по итогам пяти месяцев 43%, число заявлений о банкротстве в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло примерно в 1,5 раза, а по юридическим лицам - и вовсе почти вдвое. То есть ситуация объективно ухудшается, а что делает экономический блок -  наблюдателям не понятно. Внятных публичных комментариев от чиновников не звучит. Как итог - заношу в дневник вице-губернатора по экономике Нинели Салагаевой минус три.

-2 Степан Парфенов

Минус два получает руководитель областного управления информационной политики Степан Парфенов - за слабое, а порой даже нелепое медийное сопровождение важных и грамотных инициатив регионального руководства. Так, в отличие от качественной подготовки культурной и деловой составляющей Дней Псковской области в Витебске, освещение событий программы управлением информполитики было организовано откровенно плохо. Что уж говорить о пресс-турах для журналистов, которые раньше организовывали на такие значимые мероприятия, если даже с онлайн-брифингом господин Парфенов и компания не справились. Вместо заявленных вице-губернаторов журналисты с удивлением увидели... самого Парфенова. Замена очевидно была не равноценна. К тому же спич чиновника доказал, что он не зря избегает публичности. По своим ораторским качествам Парфенов отнюдь не Цицерон и, очевидно, слабо владеет региональной повесткой.

-1 Александр Голышев

Минус один ставлю экс-председателю областного комитета по культуре Александру Голышеву с пространным комментарием «Африка играет важную роль в торжестве многополярного мира». Его слова опубликовали СМИ государственного медиахолдинга Псковской области. Рассуждения далекого от внешней политики бывшего чиновника про «черный континент», зерновую сделку и даже межрасовые браки выглядят очень странно. Почему госСМИ выбрали в качестве комментатора международной повестки именно этого спикера  - непонятно. Как и то - умышленно или случайно пропагандисты раз за разом выставляют своих собеседников в невыгодном свете. До этого, напомню, сажали в лужу мидовца Сергея Ефименко и ту же госпожу Ильину, теперь вот сделали объектом для насмешек культуролога Голышева. 

0 Андрей Мошков

Нейтральную оценку ноль получает Андрей Мошков, представленный в должности прокурора Псковской области. Отмечаю здесь сам факт начала службы прокурора в нашем регионе. Теперь будем внимательно наблюдать за первыми шагами, посмотрим, как руководитель «ока государева» проявит себя, в том числе в отношениях с ведущими региональными средствами массовой информации, будет ли он открыт и готов к диалогу, что мы наблюдали у его предшественника Ивана Грибова, в том числе в эфире радио «ПЛН FM». 

+1 Андрей Маковский

Теперь к положительным оценкам. Плюс один уходит руководителю регионального отделения «Новых людей», депутату областного Собрания Андрею Маковскому. Таким образом отмечаем его креатив, во-первых, при выпуске партийного календаря, выполненного в духе а-ля рус с использованием исконно псковского колорита, во-вторых, при  шуточном эксперименте с собственным  портретом и образами руководителей фракций регионального парламента. С помощью нейросети Маковский изобразил себя и коллег в образах героев модного  фильма «Барби».

Выглядят эти «Кены» псковской политики ярко и оригинально, вызывают улыбку. Правда, не всеми творчество Маковского было воспринято однозначно - некоторые блюстители морали посчитали эксперимент неуместным в наше-то время наступления на всё западное.

+2 Алексей Севастьянов, Олег Брячак

Оценку плюс два заработали депутаты областного Собрания - единоросс Алексей Севастьянов и эсер Олег Брячак. Напомню, что несколько недель назад они стали участниками резонансного спора на сессии регионального парламента. А затем оба приняли предложение радио «ПЛН FM» встретиться лицом к лицу - и схлестнулись в прямом эфире в рамках программы «Армрестлинг».

Депутаты детально обсудили спорную ситуацию с мобилизованным псковским студентом, которого якобы хотели отчислить из учебного заведения, изложили свои позиции и расставили точки над i. Относительно того, кто победил в радиопоединке, мнения слушателей разделились - но несомненно одно: оба участника проявили  смелость, не уклонились от публичного спора - именно так и надо поступать в подобных ситуациях.

+3 Андрей Беляев

Строчкой выше расположился глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Он принимал губернатора Михаила Ведерникова - и по итогам объезда ряда городских объектов получил от него положительную оценку. Это особенно важно с учетом недавней начальственной критики из-за неудовлетворительной уборки «южной столицы» и дальнейшей отправкой туда десанта областных чиновников - дабы помогли местным перестроить свою работу. По итогам визита губернатор хвалил сити-менеджера, отметил, что он обещал и выполнил обещание. Напомню, что в настоящее время в Великих Луках объявлен конкурс на замещение должности главы администрации города. 

+4 Александр Козловский

Плюс четыре ставлю депутату Государственной Думы от Псковской области, единороссу Александру Козловскому. Он на минувшей неделе встречал в регионе своего коллегу - председателя думского комитета по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимира Гутенева. Оба парламентария посетили фонд «Защитники Отечества» и встретились с участниками спецоперации и членами их семей. Визит стал заметным и достаточно важным событием в общественно-политической жизни региона. Кроме того, Александр Козловский доставил гуманитарный груз в Белгородскую область и содержательно подвел итоги работы в ходе весенней сессии Госдумы.

+5 Андрей Турчак

Максимально высокую оценку плюс пять получает секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак. В качестве партийного руководителя он провел встречу с фракцией «Единой России» в Госдуме, подвел итоги весенней сессии и поставил задачи на будущее. Отмечу, что российский парламент напоследок принял во втором чтении инициированный единороссами законопроект об инклюзивном отдыхе в детских лагерях. Кроме того, президент Владимир Путин подписал закон рабочей группы по СВО во главе с Андреем Турчаком о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей
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