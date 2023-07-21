Политика

Прием заявлений для участия в ДЭГ стартовал в Псковской области

Подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) открылась на портале Госуслуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Подать соответствующее заявление поможет робот-помощник Макс, размещенный на главной странице портала Госуслуг. Необходимо ввести в поиске «Личный кабинет участника избирательного процесса», далее уточнить роль — «Избиратель». Робот-помощник переправит пользователя в раздел «Мои выборы».

Далее следует нажать на строчку «Проголосовать дистанционно» и подать заявление, заполнив все необходимые поля. Затем дождаться подтверждения. Уведомление придёт в личный кабинет.

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Напомним, голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.