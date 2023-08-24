Политика

«Яблоко» не смогло обжаловать решение суда о снятии списка с выборов в Новоржевском районе

Региональное отделение «Яблока» не смогло обжаловать в апелляционной инстанции решение суда о снятии списка с выборов в Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Псковский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке административное дело по административному исковому заявлению регионального отделения «Партии роста» к территориальной избирательной комиссии Новоржевского района об отмене постановления территориальной избирательной комиссии Новоржевского района от 7 августа 2023 года № 43/2 «О регистрации единого списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Яблока».

Ранее решением Пушкиногорского районного суда Псковской области от 14 августа 2023 г. заявленные административные исковые требования были удовлетворены, указанное постановление признано незаконным и отменено.

На данное решение избирательное объединение «Яблока» подало апелляционную жалобу.

Судебная коллегия по административным делам Псковского областного суда решение суда первой инстанции оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.