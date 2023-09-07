Политика

25% избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах губернатора Псковской области

25% избирателей уже проголосовали онлайн на выборах губернатора Псковской области утром 8 сентября, следует из данных на портале ДЭГ.

Всего на ДЭГ зарегистрировано 52 102 участника, выдано 13 040 бюллетеней, принято - 12 951.

На пост губернатора Псковской области претендуют четыре зарегистрированных кандидата:

Петр Алексеенко (КПРФ),

Михаил Ведерников («Единая Россия»),

Антон Минаков (ЛДПР),

Игорь Романов («Партия роста»).

Подготовку и проведение выборов осуществляет Избирательная комиссия Псковской области, 26 территориальных избирательных комиссий – 231 член комиссий и 596 участковых избирательных комиссий – 5 275 членов комиссий.

Принять участие в выборах смогут всего 512 157 избирателей, из них 5 970 впервые голосующих (тех, кому исполнилось 18 лет на момент голосования).

Планируется использование 89 КОИБ-2010 на избирательных участках: 80 в городе Пскове и 9 в Острове. На 507 избирательных участках голосование пройдет с применением технологии QR-кода. Во всех 26 ТИК и 116 УИК установлены средства видеонаблюдения и на 445 избирательном участке видеорегистраторы.

Напомним, избирательная кампания проходит с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Воспользоваться онлайн голосованием смогут 52120 жителей, ранее подавших заявление.

Проголосовать дистанционно можно на портале vybory.gov.ru с 8 сентября с 8.00 до 20.00 10 сентября 2023 года.

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Наблюдать за ходом выборов 8-10 сентября, в том числе, можно из центра общественного наблюдения в проектном офисе «Команды 2018»: в Псковской области более 500 стационарных избирательных участков, из них 117 оснащены оборудованием для наблюдения с возможностью ведения трансляции, а 445 оборудованы камерой с возможностью видеорегистрации. На большом экране в центре общественного наблюдения можно будет увидеть изображение, передающееся с камер. Изображение будет меняться с ротацией 30-45 секунд.

Информационно-справочный центр Избирательной комиссии Псковской области («горячая линия») 8-800-222-72-60.

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Губернатора избирают на пятилетний срок полномочий. На прошлых выборах, в 2018 году, представитель «Единой России» Михаил Ведерников получил 70,68% голосов. Второе место тогда занял Аркадий Мурылев из КПРФ, он набрал 13,83%. На третьем месте был Антон Минаков из ЛДПР (5,39%), за ним шли Сергей Кулаков из «Партии пенсионеров» (3,95%) и Игорь Романов из «Партии роста» (2,71%). Явка составила почти 37%.