Евгений Михайлов: Особого смысла в организации выборов сегодня нет

Особого смысла в организации выборов сегодня нет, затраченные на кампанию средства можно было бы направить на более актуальные направления. Такое мнение бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов выразил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области состоялись выборы губернатора Псковской области, а также выборы главы Псковского района, определился состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах - будущих муниципальных округах. В Куньинском и Пушкиногорском районах прошли дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам №1.