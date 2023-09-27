Политика

Евгений Михайлов: Особого смысла в организации выборов сегодня нет

Особого смысла в организации выборов сегодня нет, затраченные на кампанию средства можно было бы направить на более актуальные направления. Такое мнение бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов выразил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас идут боевые действия, время сложное, поэтому можно было бы отменить всякие выборы, или по крайней мере отложить до конца специальной военной операции, потому что они отвлекают силы и средства, и особого смысла в этом нет», - сказал Евгений Михайлов.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Псковской области состоялись выборы губернатора Псковской области, а также выборы главы Псковского района, определился состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах - будущих муниципальных округах. В Куньинском и Пушкиногорском районах прошли дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам №1.