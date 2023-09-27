Политика

Михаил Ведерников принял участие в онлайн-встрече с президентом РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 сентября, принял участие в онлайн-встрече президента России Владимира Путина с избранными главами субъектов РФ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Скриншот здесь и далее: «Россия 24»

«Выборы прошли открыто, честно, в конкурентной борьбе», - отметил Владимир Путин. Глава государства поздравил всех избранных в этом году глав субъектов с победой и пожелал им продуктивной работы на благо населения.

«Хотелось бы обратить внимание, что доверие граждан, уровень явки, поддержки — показательные, они говорят о том, что люди нам всем и вам конкретно доверяют свою жизнь, свою судьбу, - отметил Владимир Путин. - Проблемных вопросов очень много, но у нас есть все возможности для их решения, как бы это не казалось странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что все рухнет. Наоборот, экономика набирает темпы».

Владимир Путин заметил, что высокий уровень доверия населения — это большая ответственность, и призвал глав субъектов работать, прислушиваясь к людям.

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Напомним, Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области сегодня, 27 сентября. Церемония инаугурации прошла в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

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8-10 сентября в Псковской области завершилась большая избирательная кампания, жители региона избрали губернатора. Михаил Ведерников («Единая Россия») победил, набрав 86,3% голосов, его кандидатуру поддержали 167 250 избирателей.