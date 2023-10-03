Политика

Олег Брячак объяснил свой отказ от участия в двух последних губернаторских кампаниях

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак не участвовал в выборах губернатора Псковской области, поскольку он и его однопартийцы полностью удовлетворены работой действующего главы региона Михаила Ведерникова. Об этом Олег Брячак заявил в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я второй раз не выдвигаю кандидатуру на должность губернатора. Дело в том, что когда к нам пришел Михаил Юрьевич, у нас было время посмотреть, как он будет работать. Мне и членам нашей партии показалось, что он работает более чем эффективно. Он очень хорошо начал, мало чего говорил и много чего делал», - сказал Олег Брячак.

По его мнению, наиболее показательные результаты работы – обновление стадиона «Машиностроитель» в Пскове и увеличение транспортной доступности региона.

«Мы с удивлением увидели такого эффективного менеджера и поняли, что он будет полезен для нашего региона, поэтому приняли решение его поддержать. Мы все 5 лет наблюдали и увидели, что это самый эффективный губернатор из всех, что были ранее. За время своего пребывания на должности губернатора сделал больше, чем все остальные губернаторы вместе взятые, поэтому на этих выборах я не стал выдвигать свою кандидатуру, посоветовавшись со своими соратниками, потому что выглядело бы это непонятным», - отметил гость студии.