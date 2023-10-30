Политика

Красногородский муниципальный округ возглавила Валентина Понизовская

Действующий глава Красногородского района Валентина Понизовская избрана главой Красногородского муниципального округа. Такое решение приняли на сессии окружного Собрания 31 октября.

Кандидатуру Валентины Понизовской все депутаты поддержали единогласно. В 2008 году Валентина Понизовская принята на работу в администрацию Красногородского района, первым заместителем главы администрации района - начальником отдела по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям, использованию природных ресурсов. 8 сентября 2013 года избрана главой Красногородского района. 9 сентября 2018 года переизбрана главой Красногородского района на второй срок. С 5 марта 2019 года — председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

Вторым кандидатом на пост руководителя муниципального округа была Светлана Козлова.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В феврале Псковское областное Собрание приняло соответствующие областные законы.

Было объявлено, что с вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

В апреле областные депутаты приняли правовую основу для формирования новых органов местного самоуправления в восьми преобразованных муниципальных образованиях.