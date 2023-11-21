Политика

СОЦПРОФ просит Путина принять участие в выборах президента

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ просит главу государства Владимира Путина принять участие в выборах президента России в марте 2024 года в качестве кандидата. Об этом глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Сергей Вострецов / Telegram

22 ноября в Санкт-Петербурге состоялось расширенное заседание центрального совета Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ. На конференции члены СОЦПРОФ приняли обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

«Мы считаем своим долгом в связи со сложившейся общемировой ситуацией для сохранения и развития страны обратиться к вам, Владимир Владимирович, с просьбой выставить свою кандидатуру на выборах президента России в 2024 году. Если вы примете решение участвовать в президентской кампании как внепартийный кандидат, Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ готово оказать вам всяческую поддержку по сбору подписей для выдвижения в президенты России. А также провести встречи со своими трудовыми коллективами», - говорится в обращении.

Члены объединения выразили готовность просить своих коллег, членов профсоюзов СОЦПРОФ, не просто прийти на выборы, но привести с собой всех совершеннолетних членов своих семей. «Мы понимаем, что только высокая явка покажет всему миру, насколько крепко и монолитно наше общество, и готовы для этого работать, не жалея сил», - подчеркнули в объединении.