Политика

«Три мудреца»: В поисках государственной идеологии. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 ноября. Ведущие - Александр Савенко, Олег Добрынин и Артем Татаренко.

Как обычно, радиослушателей ждал ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. Ключевая тема выпуска - «В поисках государственной идеологии», а поводом для ее обсуждения стало заявление главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что понятие государственной идеологии должно быть закреплено в российской Конституции.