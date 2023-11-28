Политика

Александр Козловский: «Единая Россия» активно включилась в новую предвыборную гонку

Региональное отделение партии «Единая Россия» активно включилось в новую предвыборную гонку. Об этом секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский рассказал в ходе пресс-подхода на XXIX конференции регионального отделения партии в Пскове 30 ноября.

«Мы каждый год проводим партийную конференцию, на которой подводим итоги. Так, итоги выборной кампании регионального отделения партии были самыми удачными и успешными. Мы это отметили, теперь необходимо подтверждать», - сказал Александр Козловский.

Он поблагодарил всех жителей Псковской области за активное участие в выборах губернатора Псковской области в 2023 году.

«Мы уже включились в новую избирательную кампанию, которая пройдет весной. На площадке партии будет организован штаб поддержки президентских выборов. Я уверен, что мы покажем достойные результаты в марте», - заключил политик.