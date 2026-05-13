«Политкухня»: Честные выборы — миф или реальность?

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. Сделать это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.
В предыдущих выпусках проекта за «разделочным» столом политического шефа, главного редактора ПЛН Александра Савенко побывали руководители региональных отделений ведущих партий и Избирательной комиссии Псковской области. Сегодняшняя программа пройдет в формате круглого стола, за которым представители различных политических сил соберутся вместе, чтобы обсудить вопросы проведения конкурентной избирательной кампании и обеспечения легитимности выборов.
Ключевой вопрос программы: «Честные выборы — миф или реальность?». Своими мнениями на этот счет обменяются:
- Алексей Севастьянов, депутат областного Собрания, фракция «Единая Россия»
- Петр Алексеенко, первый секретарь обкома КПРФ.
- Наталья Тудакова, руководитель регионального отделения «Справедливой России»
- Яна Иванова, заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко».
Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.
Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.