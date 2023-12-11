Политика

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с председателем облизбиркома Игорем Соповым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он подведет итоги избирательных кампаний уходящего года и поделится своими ожиданиями от выборов-2024.

Ведущий — Константин Калиниченко. Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Трансляция завершена.