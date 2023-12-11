Политика

Игорь Сопов: Явка на выборах президента выше 70% — не фантастический сюжет

Явка на выборах президента России в марте 2024 года вполне может перевалить за 70%. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На выборах президента у нас единый избирательный округ, можно голосовать вообще везде, где удобно. И я думаю, что явка за 70% — это вполне адекватная, не заоблачная цифра. И с учетом настроения, консолидации общества, я думаю, что в настоящее время эта явка вполне адекватна для итогов выборной кампании», - сказал Игорь Сопов.

Он напомнил, что в 2028 году на выборах президента России в Псковской области явка составила чуть более 65%.

«На фоне этой цифры 70% в 2024 году уже не кажется каким-то фантастическим сюжетом. Мы на губернаторской кампании в 2023 году сумели повысить явку на 2% — это с учетом дистанционного электронного голосования и информирования населения. И то же самое мы будем проводить при подготовке к этой выборной кампании», - заметил гость студии.