Игорь Сопов: Явка на выборах президента выше 70% — не фантастический сюжет

Явка на выборах президента России в марте 2024 года вполне может перевалить за 70%. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он напомнил, что в 2028 году на выборах президента России в Псковской области явка составила чуть более 65%.
«На фоне этой цифры 70% в 2024 году уже не кажется каким-то фантастическим сюжетом. Мы на губернаторской кампании в 2023 году сумели повысить явку на 2% — это с учетом дистанционного электронного голосования и информирования населения. И то же самое мы будем проводить при подготовке к этой выборной кампании», - заметил гость студии.