Прайс на размещение агитационных материалов на сайте ПЛН на выборах 17 марта

Наименование Период размещения Стоимость

Баннер на главной странице (первое окно) 1 месяц 100 000- 60 000(в ротации) рублей

1 неделя 35 000-25 000 (в ротации) рублей

Баннер на главной странице (не в первом окне) 1 месяц 50 000-30 000 рублей

1 неделя 20 000 рублей

Баннер на внутренней странице 1 неделя 20 000 рублей

Изготовление баннера 3 000 рублей

Размещение статьи (интервью, выступления) в разделе «Политика» или «Общество», до 1,5 страниц А4 – 14 кеглем, в ленте новостей - 10 000 рублей

Размещение информации в Топ3 на главной странице (по согласованию с редакцией) 1 день 20 000 рублей

Размещение статьи (интервью, выступления) с баннером-анонсом (до 1,5 стр. А4 -14 кеглем) 5 дней 25 000 рублей

Размещение статьи (интервью, выступления) в блоке (до 1,5 стр. А4 -14 кеглем) 5 дней 20 000 рублей

Подготовка и размещение на сайте текстовой расшифровки радиовыступления на радиоканале «60FM» - 15 000 рублей

Размещение пресс-релиза (информационного сообщения) 1 стр.А4 -14 кеглем 5 500 рублей

Подготовка и размещение материала в мультимедийном формате (лонгрид или инфографика) на сайте с закреплением на главной странице на период от 3х дней с анонсированием в группах Интернет -издания в соцетях От 3х дней 40 000 рублей

Закрепление материала на главной странице за баннером-анонсом или в виде главной новости блока До 3 дней 10 000 рублей

Изготовление фоторепортажа От 5 000 рублей

Размещение фото в разделе «фоторепортажи» 1 неделя 15 000 рублей

Размещение видеосюжета (предоставляется Заказчиком) *только с заказом публикации до 3 мин. 15 000 рублей

Размещение видеоролика на сайте (без закрепления)*только с заказом публикации До 30 сек. 5 000 рублей

Размещение видеосюжета на сайте в разделе «Видео» с закреплением на главной странице на 5 дней До 30 сек. 20 000 рублей

Изготовление информационного видеосюжета До 3 мин. От 15 000 рублей

Проведение и организация пресс-конференции , включая подготовку и размещение 3-х новостей по материалам пресс-конференции на сайте ПЛН 30 000 рублей

Проведение on-line конференции на ПЛН 1 неделя 25 000 рублей

Размещение материала (репост) в группах ЭПИ ПЛН в соц.сетях (на выбор Заказчика: ВК, ОК, Telegram) 1 шт. 2000 рублей

Адаптация материала 1 000 рублей

Подготовка новости (работа журналиста) 1 500 рублей

Подготовка статьи (работа журналиста) 5 000 рублей

Размещение опроса на заданную тему на сайте или в соцсетях Интернет-Издания 1 неделя 15 000 рублей

Подготовка и размещение видеоопроса на сайте с дублированием в соцсетях Интернет-издания 1 неделя От 15 000 рублей

Изготовление агитационных материалов

Видеоролик на базе фото. Информационный ролик до 5 слайдов со звуком. Хронометраж от 5 до 15 сек. Изображения предоставляет Заказчик. 7 000 рублей

Видеоролик на базе видео-материалов. Информационный ролик со звуком. Видеоматериалы предоставляются Заказчиком. Хронометраж от 5 до 15 сек. 15000 рублей

Видеоролик на базе фото и (или) графических изображений. Работа фотографа/оператора. Хронометраж от 5 до 15 сек. Выезд фотографа/оператора 20 000 рублей

Видеоролик с видеосъемкой по заданию Заказчика. Возможно использование компьютерной графики. 30 000 рублей

Адаптация готового видеоролика: Изменение формата, хронометража, графической информации: титры, логотип 3 000 рублей

Подготовка дизайн-макета для полиграфии: плакатов, биллбордов От 3 000 рублей

Подготовка макетов АПМ материалов: листовки, буклеты, лифлеты и т.п. От 5 000 рублей