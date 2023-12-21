Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ДТП кто виноват
Псков кофейни и пекарни
вопросы о муниципальной реформе
«Истфакт» Сокровища Острова
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
ЛОНГРИД проверить здоровье
Советы на зиму псковским водителям
«Академия Слуха» подарки
Бытовые услуги и социальный контракт
новое поколение сето
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» кто там?
влиятельная сотня
изменяя лик родной земли
участие в президентских выборах
 
 
 
ещё Политика 21.12.2023 17:077 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2023 23.12.2023 14:360 ЦИК отказала в регистрации инициативной группы Дунцовой на выборах президента 23.12.2023 14:270 Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента РФ 22.12.2023 16:440 Армен Мнацаканян: Активная работа идет в Новоржеве в рамках преобразования района в муниципальный округ 22.12.2023 15:590 Начала работать горячая линия Избирательной комиссии Псковской области по вопросам президентских выборов 22.12.2023 15:430 Любовь Трифонова о муниципальной реформе: Уверена, что мы сделали правильный выбор
 
 
 
Самое популярное 22.12.2023 15:170 Сотрудники правительства Псковской области погибли в ДТП в Пустошкинском районе 22.12.2023 10:331 Три человека погибли при столкновении автомобиля с фурой в Пустошкинском районе 20.12.2023 16:008 В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь 19.12.2023 13:220 Интерактив: Не можем доехать до дома 18.12.2023 11:562 Режиссер Жора Крыжовников: Премьера восьмого эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоится в новую дату
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента РФ

23.12.2023 14:27|ПсковКомментариев: 0

Съезд партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) поддержал выдвижение действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2024 году. 

Решение принято единогласно. Всего проголосовали 192 делегата, пишет ТАСС.

Справороссы не планировали выдвигать своего кандидата на президентские выборы. Такое решение партия приняла еще на предыдущем съезде в мае, однако теперь оно зафиксировано официально.

Председатель партии Сергей Миронов во время съезда зачитал обращение Владимира Путина к делегатам, в котором глава государства выразил «искреннюю признательность за поддержку» и отметил, что рассчитывает «на продолжение конструктивного диалога на благо России и нашего народа».

Напомним, выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.

Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где планируете провести новогодние выходные?
В опросе приняло участие 216 человек
Сюжет: Выборы президента - 2024 ЦИК отказала в регистрации инициативной группы Дунцовой на выборах президента Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента РФ Назван средний возраст общественного наблюдателя в Псковской области Штаб общественного наблюдения за выборами откроется на улице Советской в Пскове На президентских выборах будет вестись активная борьба за второе место - Илья Стрелков Псковский общественный штаб по наблюдению за выборами занимает первое место на Северо-Западе - Илья Стрелков Наталья Исакова: Общественный наблюдатель на выборах должен быть готов к любой ситуации Основную цель штаба общественного наблюдения назвал Илья Стрелков Псковская общественница заявила о несостоятельности критики трехдневного голосования Наталья Мельникова: Многодневное голосование повышает легитимность выборов Псковская область в числе лидеров ДЭГ – электоральный юрист ЦИК одобрила проведение ДЭГ в Псковской области на выборах президента ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ Игорь Сопов: Для региона очень важно, что ЦИК одобрила применение ДЭГ на Псковщине на выборах президента Леонид Слуцкий станет кандидатом от ЛДПР на выборах президента Путин принес документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Андрей Турчак: Победа нашего президента должна быть абсолютно бесспорной Александр Козловский: Решение президента участвовать в выборах — историческое Александр Котов: Сейчас как никогда важно мощно поддержать президента Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента Съезд партии «Единая Россия» состоится в Москве 17 декабря Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты «Как квест»: псковские общественники обучат наблюдателей для президентских выборов Более 50 псковских студентов захотели стать наблюдателями на президентских выборах Илья Стрелков: Мы прогнозируем явку на президентских выборах примерно в 70% Илья Стрелков: Президентские выборы - это совершенно другой уровень Игорь Сопов объяснил значение знака V на билбордах с датой выборов Игорь Сопов: Явка на выборах президента выше 70% — не фантастический сюжет Поквартирный обход избирателей начнется в феврале — Игорь Сопов Алеся Михачева: Патриотический настрой населения отразится на явке на выборах президента Наталья Исакова: Трехдневное голосование уже стало привычным для избирателей Илья Стрелков: На выборах президента в Псковской области стоит ждать явку около 70% «Единая Россия» примет активное участие в кампании Путина, заявил Турчак На старт, кампания, в март Михаил Ведерников: Псковская область всегда поддерживала президента Путина Массовая поддержка Путина на выборах станет общей победой россиян - Турчак «Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на новый президентский срок Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок Выборы президента России в 2024 году будут трехдневными «Сообразим на троих»: Президентские выборы, запрос на справедливость и есть ли будущее у оппозиции. ВИДЕО Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года Вопрос о назначении выборов президента рассмотрят в Совете Федерации Александр Котов: Единороссы всегда ставят перед собой амбициозные цели Александр Козловский: «Единая Россия» активно включилась в новую предвыборную гонку Антон Минаков: На выборах президента будет жесточайшая борьба ЛДПР проведет предвыборный съезд 19 декабря «Сообразим на троих»: президентские выборы – 2024, ошапурки и страсти по корпоративам. ВИДЕО СОЦПРОФ просит Путина принять участие в выборах президента Евгений Михайлов: Игорю Стрелкову не дадут участвовать в выборах президента «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах. ВИДЕО «Дневной дозор»: должен ли кандидат в президенты быть партийным? Андрей Маковский: «Новые люди» выдвинут кандидата на выборы президента «Гонки по вертикали»: власть и церковь, президентские выборы-2024 и «кирпич» для кандидата Олег Брячак вновь сообщил о намерении принять участие в президентских выборах Госдума приняла уточнения к закону о выборах президента Заявку на проведение ДЭГ на президентских выборах готовят в Псковской области В Госдуму внесли проект о поправках в закон о выборах президента Дистанционное электронное голосование планируют применить в Псковской области на выборах президента России Памфилова указала на необходимость изменений закона о выборах президента Памфилова допустила многодневное голосование на выборах президента в 2024 году
23.12.2023, 15:000 Правительство отменило пошлины на ввоз куриного мяса 23.12.2023, 14:400 Борис Елкин поздравил сотрудников Росреестра с 15-летием создания ведомства 23.12.2023, 14:360 ЦИК отказала в регистрации инициативной группы Дунцовой на выборах президента 23.12.2023, 14:270 Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента РФ
23.12.2023, 14:200 Андрей Ермаков: Учебная литература будет унифицироваться 23.12.2023, 14:100 Ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья вручил губернатор в Пскове 23.12.2023, 14:000 Пьяный водитель за рулем Mitsubishi вновь попался полицейским в Пскове 23.12.2023, 13:400 Ученикам психолого-педагогических классов в Пскове вручили благодарности от Российского общества «Знание»
23.12.2023, 13:200 Все учреждения СПО должны взаимодействовать с работодателями — Андрей Ермаков 23.12.2023, 13:000 Праздничный «Дед Моробус» начал курсировать в Великих Луках 23.12.2023, 12:401 Двух нетрезвых пешеходов сбил автомобиль у Дома офицеров в Пскове 23.12.2023, 12:200 Андрей Ермаков: Год педагога и наставника привлек внимание к задачам образования
23.12.2023, 12:000 Бюджетная дюжина 23.12.2023, 11:400 Движение автомобилей ограничат на улице Яна Райниса в Пскове 23.12.2023, 11:200 Ярмарка с новогодними товарами открылась на улице Пушкина в Пскове 23.12.2023, 11:000 МВД Эстонии выразило готовность по запросу Киева высылать военнообязанных украинцев
23.12.2023, 10:400 Дорожные знаки погнули на улице Максима Горького в Пскове 23.12.2023, 10:230 Ретровыставка о выдающемся архитекторе открылась в Пскове 23.12.2023, 10:000 Первый взнос по льготной ипотеке на жилье в новостройках вырос до 30% 23.12.2023, 09:441 Псковский суд отправил экс-заместителя главного судебного пристава Петербурга Марину Окрушко на 7,5 лет в колонию
23.12.2023, 09:200 Прославленный органист из Испании выступит в Пскове 23.12.2023, 09:000 В России отменили привязку к западным рейтингам при выдаче кредитов 23.12.2023, 00:220 Задержан замгендиректора «Роскосмоса» 23.12.2023, 00:100 Форум «Истоки» вошел в число победителей премии «Время молодых»
22.12.2023, 23:330 32-летний мужчина погиб, попав под поезд в Псковской области 22.12.2023, 22:551 Псковский губернатор выразил соболезнования родным погибших в ДТП сотрудников правительства области 22.12.2023, 22:370 Автор «Масяни» Олег Куваев* и протодиакон Андрей Кураев* признаны иноагентами 22.12.2023, 22:000 Конфискация мопеда и год тюрьмы грозит мужчине за пьяное вождение в Порхове
22.12.2023, 21:401 Ространснадзор и Госавтоинспекция в Пскове проверили 46 водителей грузовиков в рамках рейда 22.12.2023, 21:200 Пыталово признано лучшим городским поселением в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 22.12.2023, 21:000 Около 500 детей приняли участие в новогодних мероприятиях псковского детского фонда 22.12.2023, 20:500 Популярный российский исполнитель пропал после заявления о завершении карьеры
22.12.2023, 20:400 Никарагуанцы спели «Катюшу» на концерте в «Михайловском» 22.12.2023, 20:400 За выращивание конопли у дома порхович предстанет перед судом 22.12.2023, 20:400 В Росгвардии обсудили обеспечение безопасности новогодних праздников и выборов  22.12.2023, 20:200 Неудавшейся кражей закончилась рыбалка в Великолукском районе 
22.12.2023, 20:051 Определены лучшие дворы Псковской области 22.12.2023, 20:000 Псковские росгвардейцы оказали помощь приюту для животных 22.12.2023, 19:400 Зачем школьников просят установить приложение «Сферум», ответили эксперты 22.12.2023, 19:200 За хранение почти килограмма амфетамина пскович предстал перед судом 
22.12.2023, 19:120 Псковский музей-заповедник раскрыл планы на 2024 год 22.12.2023, 19:040 Победители конкурса инициативных проектов определены в Псковской области 22.12.2023, 19:001 О сроках оплаты квитанций напомнили в «Экопроме» 22.12.2023, 18:500 Псковичка ударила мужа ножом в плечо
22.12.2023, 18:450 Турнир по мини-футболу памяти майора ФСБ Сергея Лобазкина стартовал в Великих Луках 22.12.2023, 18:310 В летних оздоровительных лагерях Псковской области проведены ремонты на 22 млн рублей 22.12.2023, 18:270 Больше полугода юная псковичка незаконно получала 100 тысяч рублей из Пенсионного Фонда 22.12.2023, 18:210 Противоаварийные работы начались на церкви Живоначальной Троицы в Мелетово
22.12.2023, 18:150 Как интересно провести выходные в Пскове, рассказал Борис Елкин 22.12.2023, 18:141 Новогодние подарки привезли сотрудники Госавтоинспекции в детский дом в Печорах  22.12.2023, 18:140 Единовременное пособие при передаче ребенка могут оформить приемные родители в псковском отделении СФР 22.12.2023, 18:120 Дмитрий Шахов выступил с докладом на корсовете уполномоченных по правам человека в СЗФО
22.12.2023, 18:060 На украденную в магазине выручку невельчанин купил автомобиль 22.12.2023, 18:000 «Псков» может впервые сыграть с медийной футбольной командой «Чисто Питер» 22.12.2023, 18:000 Акция «Полицейский Дед Мороз» прошла в региональном отделении Общества инвалидов 22.12.2023, 18:001 «В фокусе»: Мораторий на проверки бизнеса – благо или нет?
22.12.2023, 17:590 О правилах прохода в пограничную зону напомнили жителям и гостям Псковской области 22.12.2023, 17:590 Псковский торг: на верблюде под кованой елкой 22.12.2023, 17:450 Более 70 человек стали жертвами пожаров в Псковской области в 2023 году 22.12.2023, 17:310 Световой потолок зажгли на пешеходной улице Пскова. ФОТО
22.12.2023, 17:300 Приняты все документы, которые необходимы для полноценной работы муниципальных округов - Елена Тимашова 22.12.2023, 17:121 Комитет по сельскому хозяйству Псковской области выражает соболезнования в связи с гибелью двух сотрудниц 22.12.2023, 17:000 «Обратный отсчет»: Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин об итогах года. ВИДЕО 22.12.2023, 16:510 Мошенники в декабре усилили активность под видом сотовых операторов
22.12.2023, 16:510 Государство намерено продать бизнесу до 30 предприятий 22.12.2023, 16:470 Ответственность и желание помочь: псковские «Лисы» рассказали, как ищут пропавших людей 22.12.2023, 16:440 Армен Мнацаканян: Активная работа идет в Новоржеве в рамках преобразования района в муниципальный округ 22.12.2023, 16:310 Определены места для елочных базаров в Пскове
22.12.2023, 16:260 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 декабря 22.12.2023, 16:241 Денис Иванов: Сейчас не время вводить новые требования к рекламным баннерам 22.12.2023, 16:200 «Беседка»: Андрей Ермаков об итогах Года педагога и наставника. ВИДЕО 22.12.2023, 16:160 О проведенных по нацпроекту «Культура» ремонтах рассказали псковичам
22.12.2023, 16:120 «Горводоканал» обнаружил сброс нефтепродуктов в канализации в Пскове 22.12.2023, 16:100 Почти 18% пользователей в Псковской области получали звонки с неизвестных номеров в ноябре 22.12.2023, 16:020 Дмитрий Барабанов: Впервые в моей депутатской карьере прогнозируется бюджет Пскова без дефицита 22.12.2023, 15:590 Начала работать горячая линия Избирательной комиссии Псковской области по вопросам президентских выборов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru