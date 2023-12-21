Политика

Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента РФ

Съезд партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) поддержал выдвижение действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2024 году.

Решение принято единогласно. Всего проголосовали 192 делегата, пишет ТАСС.

Справороссы не планировали выдвигать своего кандидата на президентские выборы. Такое решение партия приняла еще на предыдущем съезде в мае, однако теперь оно зафиксировано официально.

Председатель партии Сергей Миронов во время съезда зачитал обращение Владимира Путина к делегатам, в котором глава государства выразил «искреннюю признательность за поддержку» и отметил, что рассчитывает «на продолжение конструктивного диалога на благо России и нашего народа».

Напомним, выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.