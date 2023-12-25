Политика

Александр Козловский: Депутаты в Псковской области активно выполняют контрольные функции

Депутаты в Псковской области активно выполняют контрольные функции. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Достаточно много проблем мы решили, работая с областным Собранием. Школы, в которых проходит реконструкция, большие работы ремонту и модернизации. Даже выполняя контрольные функции, мы помогаем правительству, посылаем сигналы, что необходимо уделить большее внимание тому или иному объекту. Большое число школ в регионе проходит через реконструкцию в год. Мы можем быть ушами и глазами губернатора и правительства. Деятельность областных, муниципальных и федеральных депутатов очень серьезная», – рассказал Александр Козловский.

Также депутаты активно работают с семьями военных и их проблемами. Ведется поддержка участников и семей участников специальной военной операции.

«Этих проблем много, они специфические. Где-то нужна медицинская помощь, где-то психологическая. Большая работа ведется ежедневно, эти проблемы решаются», – добавил депутат.