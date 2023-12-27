Политика

Зарплату муниципальных служащих в восьми округах повысят на 10-12% — Михаил Ведерников

Зарплату муниципальных служащих в восьми новых муниципальных округах в Псковской области повысят на 10-12% в 2024 году. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Восемь муниципалитетов уже прошли муниципальную реформу. Плюсов на самом деле достаточно много. Часть из них очевидна, а часть разворачивается в процессе. И, как я обещал, мы, безусловно, в приоритетном порядке эти муниципалитеты поддерживаем. Вот один из таких плюсов: в следующем году в муниципальных округах у муниципальных служащих зарплата будет где-то на 10-12% выше, чем была. Это значимо, не 5-процентная компенсация, индексация, хотя это тоже будет. Повышение зарплаты - помимо этого всего», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.