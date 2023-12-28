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Политика

Слуцкий и Даванков передали документы в ЦИК на регистрацию на президентских выборах

01.01.2024 15:29|ПсковКомментариев: 0

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков подали документы в Центризбирком для регистрации кандидатами в президенты России, сообщили в ЦИК.

Фото здесь и далее: ЦИК

Кроме того, как сообщает Telegram-канал ЦИК, комиссия приняла документы у председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича.

Малинковича на выборы выдвинул внеочередной съезд «Коммунистов России» 28 декабря 2023 года.

ЦИК 28 декабря 2023 года зарегистрировал уполномоченных представителей партий ЛДПР и «Новые люди» на выборах президента, уполномоченных по финансовым вопросам кандидатов от партий Слуцкого и Даванкова, и дал разрешение на открытие специальных избирательных счетов кандидатов, пишет «Интерфакс»

Слуцкий был выдвинут на выборы на съезде ЛДПР 19 декабря, Даванков - на съезде «Новых людей» 24 декабря.

Теги: #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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