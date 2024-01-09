Политика

Илья Стрелков: КПРФ получит голоса на выборах в основном за счет флага

Зарегистрированный кандидат на выборах президента России от КПРФ Николай Харитонов на данный момент не очень активен, и скорее всего на выборах партия наберет голоса избирателей только за счет флага. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков выразил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Менее, наверное, заметен сейчас кандидат от КПРФ Николай Харитонов, потому что непонятна ситуация с самим выдвижением — почему именно он появился, - сказал Илья Стрелков. - Про него забыли, и он получил дополнительную известность, когда стал кандидатом. Я это связываю с тем, что, наверное, достаточно сильных бойцов, таких как Зюганов (Геннадий, председатель ЦК КПРФ — ред.), а он достаточно возрастной, и коммунисты решили его не запускать, а молодые, наверное, малоизвестны, поэтому Харитонов — золотая середина между возможными претендентами, поэтому выбрали его».

По мнению эксперта, такой выбор нанесет имиджевый удар по коммунистами, потому что многие партийцы считают, что у председателя ЦК КПРФ шансы на выборах были бы выше.

«Но выбор пал на Харитонова. Посмотрим, что из этого получится. Думаю, медийность будет минимальная, и скорее всего опять коммунисты будут добиваться каких-то результатов только за счет флага», - добавил Илья Стрелков.

Напомним, «Дневник выборов» — новый проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт будет рассказывать о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.