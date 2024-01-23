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Политика

Сергей Вострецов: Контролировать выборы будет общественный орган, представляющий весь срез гражданского общества

23.01.2024 16:53|ПсковКомментариев: 1

Подписание соглашения о контроле за проведением выборов президента РФ состоялось в Общественной палате РФ 23 января. Контроль за выборами будет осуществлять общественный орган, представляющий весь срез гражданского общества, считает глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов, который также поставил подпись в этом соглашении.

«Очень знаково, что данное соглашение мы подписываем здесь, в Москве, на базе Общественной палаты России. За последние 10 лет Общественная палата РФ и ее региональные подразделения объединили в своих рядах практически все общественные объединения страны, – отметил Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на этой площадке можно поднять и обсудить любой вопрос: начиная от экологии, заканчивая вопросами семьи и детства.

«Не случайно контроль за выборами будет осуществлять общественный орган, представляющий весь срез нашего гражданского общества. Все общественники страны должны обеспечить их прозрачность и честность», – рассказал политик.

Сергей Вострецов выразил уверенность, что десятки крупнейших общественных организаций России, которые поставили сегодня подписи в Общественной палате РФ, «с задачей контроля проведения честной избирательной компании справятся на все сто процентов».

Напомним, выбора президента России пройдут 15-17 марта.

Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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