МЧС проверяет избирательные участки в Псковской области в преддверии выборов президента России, которые состоятся 15-17 марта. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Впоследствии избирательные участки также проверит полиция. Во время проведения голосования все участки будут круглосуточно охранять. Все участки будут оборудованы металлодетекторами — ручными или стационарными. Кроме того, будут места для досмотра избирателей, если такая процедура будет необходима. Гость студии пояснил, что если избиратель придет на участок с большой сумкой, ее попросят открыть.