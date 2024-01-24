Политика

Олег Брячак назвал значимые события ушедшего года

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак назвал два важных, по его мнению, события ушедшего года. Об этом с сессии регионального парламента 25 января передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Считаю необходимым обозначить главное событие уходящего года: одно политическое, которое касается всей страны, второе - хозяйственно-экономическое. В конце года "Справедливая Россия" провела съезд, где приняла решение, что нашим кандидатом в президенты является Владимир Владимирович Путин. В связи с этим возникло много вопросов. Самый частый – почему мы поддержали действующую власть будучи оппозиционной партией и не выдвинули своего кандидата» – сказал Олег Брячак.

Он отметил, что у партии есть свои достойные кандидаты, однако партия «поднялась выше своих политических амбиций в это сложное время».

«Считаем необходимым поддержать самого грамотного руководителя из всех руководителей. Это самое главное политическое событие. Наши лидеры смогли извлечь максимальную выгоду. Мы собирали наказы наших избирателей. Получили около 10 тысяч подписей, отдали в избирательный штаб. Оппозиционная партия сумела решить массу вопросов нашего населения», – заключил он.

Главное событие уходящего года в регионе, по мнению депутата, то, что строительная компания «Монолит», несмотря на все трудности, сумела вовремя построить многоквартирный дом.

«Дольщики не пострадали и вовремя получили ключи по адресу Завеличенская, 24. Он был введен и сдан в декабре 2023 года. При этом компания столкнулась со сложностями. Теперь мы остались должны субподрядчикам около 20 млн рублей. Налоговая подала на нашу компанию на банкротство. Заказчик вместо того, чтобы увеличить стоимость работ, обратился в суд, чтобы взыскать эти деньги. Компания провела себя максимально порядочно. Мы и впредь будем строить, создавать и созидать», – добавил он.