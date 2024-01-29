ЦИК выявила недостатки в документах двух потенциальных кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия России направила потенциальным кандидатам в президенты Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации кандидатами. Об этом сообщает Telegram-канал ЦИК.
В обоих случаях отсутствуют:
Напомним, 31 января в 18:00 по московскому времени в Центризбиркоме истек срок приема подписных листов от претендентов на участие в президентских выборах. Проверка сданных документов завершится 10 февраля.
Голосование на выборах президента России пройдет 15-17 марта.