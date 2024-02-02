Политика

Полномочия депутата Великолукской гордумы Екатерины Семёновой прекратили досрочно

Полномочия депутата Великолукской городской Думы седьмого созыва по единому избирательному округу Екатерины Семёновой прекратили досрочно. Решение приняли в ходе 15-го внеочередного заседания Великолукской городской Думы 2 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской Думе.

Екатерина Семёнова. Фото: администрация города Великие Луки

С пояснением по данному вопросу выступила начальник юридического отдела городской Думы Татьяна Сморыго. Она сообщила, что в соответствии с федеральным законом №131-ФЗ и Уставом муниципального образования «Город Великие Луки» одним из оснований досрочного прекращения полномочий депутата Великолукской городской Думы является отставка по собственному желанию.

Татьяна Сморыго добавила, что от Екатерины Семёновой поступило личное заявление о досрочном прекращении её полномочий в качестве депутата Великолукской городской Думы седьмого созыва в связи с отставкой по собственному желанию.

Основанием для отставки по собственному желанию послужило поступление Екатерины Семёновой на должность муниципальной службы в качестве заместителя главы администрации города Великие Луки.

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По представленному проекту решения депутаты проголосовали единогласно.