Общество

Кандидатуру на должность заместителя главы администрации города согласовали в Великих Луках

На вакантную должность заместителя главы администрации города Великие Луки по социальной сфере согласована кандидатура Екатерины Семеновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация города Великие Луки

В настоящее время ведётся процедура подготовки документов в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе.

Ранее сообщалось, что депутаты Великолукской городской Думы седьмого созыва в ходе 14-го очередного заседания утвердили в должности первого заместителя главы администрации города Великие Луки Виктора Каменского, а в должности заместителей главы городской администрации - Сергея Бурачёнка и Всеволода Куплайса.