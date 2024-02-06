ЦИК отказала Надеждину, Малинковичу, Баташеву и Русских в регистрации кандидатом на выборах президента

ЦИК России отказала в регистрации четырем кандидатам на должность президента России - Сергею Малинковичу, Борису Надеждину, Анатолию Баташеву и Раде Русских. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии.
Фото: ЦИК России
Основания для отказа в регистрации – недостаточное количество достоверных подписей и/или выявление 5% и более недостоверных и недействительных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.
Сергей Малинкович:
Итог: более 5% недостоверных и недействительных подписей.
Борис Надеждин:
Итог: более 5% недостоверных и недействительных подписей.
Анатолий Баташев:
Итог: недостаточное количество подписей; непредставление других необходимых документов.
Рада Русских:
Итог: недостаточное количество подписей; непредставление других необходимых документов.
Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.