Политика

ЦИК отказала Надеждину, Малинковичу, Баташеву и Русских в регистрации кандидатом на выборах президента

ЦИК России отказала в регистрации четырем кандидатам на должность президента России - Сергею Малинковичу, Борису Надеждину, Анатолию Баташеву и Раде Русских. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии.

Фото: ЦИК России

Основания для отказа в регистрации – недостаточное количество достоверных подписей и/или выявление 5% и более недостоверных и недействительных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Сергей Малинкович:

100 000 подписей избирателей необходимо;

104 998 представлено;

по итогам проверки 60 000 подписей – 8979 недействительных (14,965%);

96 019 достоверных.

Итог: более 5% недостоверных и недействительных подписей.

Борис Надеждин:

100 000 подписей избирателей необходимо;

104 734 представлено;

по итогам проверки 60 000 подписей – 9147 недействительных (15,245%);

95 587 достоверных ;

Итог: более 5% недостоверных и недействительных подписей.

Анатолий Баташев:

300 000 подписей избирателей необходимо;

313 представлено.

Итог: недостаточное количество подписей; непредставление других необходимых документов.

Рада Русских:

300 000 подписей избирателей необходимо;

476 представлено;

Итог: недостаточное количество подписей; непредставление других необходимых документов.

Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.