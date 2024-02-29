Политика

Президент определил стратегические цели развития страны на ближайшие годы - Михаил Ведерников

Президент России Владимир Путин фундаментально определил стратегические цели развития страны на ближайшие годы, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя прозвучавшее 29 февраля послание главы государства Федеральному Собранию.

«Наш президент четко и фундаментально определил и озвучил стратегические цели развития страны на ближайшие годы. Большой блок был посвящен безопасности, позиции России на международной арене. Для нас, для Псковской области, самое главное - огромный пакет мер поддержки жителей, экономики. Рад, что появляются новые национальные проекты, такие как "Семья", "Поддержка молодежи"», - сказал глава региона, отметив актуальность данных проектов для Псковской области.

Губернатор отметил запуск программы «Земский работник культуры».

«Есть "Земский доктор", "Земский учитель". Мы к миллиону федеральных денег добавляем своих полмиллиона. Мы, безусловно, будем подключаться и предусматривать дополнительное финансирование из регионального бюджета. Одна из самых главных вещей, которая была озвучена, - бюджетные кредиты будут списаны в размере двух третей. Для нас это только по этому году больше 4 млрд рублей, которые можно будет направить на дополнительные цели», - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, с традиционным обращением глава государства выступил сегодня, 29 февраля, в Гостином дворе в Москве. Оно продлилось два часа шесть минут.