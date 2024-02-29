Политика

Между молотом и наковальней. Судьба несистемной оппозиции

На этой неделе российские власти ужесточили законодательство в отношении иностранных агентов, которыми на данный момент являются уже чуть ли не все члены несистемной оппозиции. Таким образом, усилиями властей это стало синонимическими понятиями: несистемный оппозиционер - иноагент. Теперь на их ресурсах (сайты, блоги, социальные сети и т.д.) запрещается размещать любую рекламу, а им самим также не разрешается рекламироваться где-либо. Тем самым по иноагентскому сообществу, в котором немало зарабатывающих в интернете, наносится очередной удар - фактически представители несистемной оппозиции лишаются одной из последних возможностей получения легальных доходов.

Если учесть, что ранее в отношении этой категории граждан были введены многочисленные запреты и ограничения, связанные с возможностью их занятий общественно-политической, предпринимательской, преподавательской, просветительской, журналистской и иной деятельностью, то становится понятно, почему многие иноагенты заявляют о прекращении своей работы или уезжают за границу. Если поначалу - на момент введения статуса только для СМИ, он представлялся многим не таким уж страшным, то из-за огромного количества поправок, ужесточающих законодательство, стало очевидно: жить и работать «как прежде» с ним не получится. Проще говоря, власти поставили перед собой задачу окончательно покончить с политической крамолой внутри страны, сделав публичную деятельность представителей несистемной оппозиции абсолютно невозможной.

Поэтому вопрос «Что делать?» становится всё более актуальным, в том числе для иноагентов из Псковской области. По их числу на душу населения наш регион даст фору любому другому. Напомним, что первыми иноагентами-физлицами в нашей стране стали именно представители Псковской области. С тех пор их количество постепенно растет. Правда, для обывателей большинство псковских иноагентов - это ноунеймы, а широко известен только Лев Шлосберг (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) * - экс-депутат Псковского областного Собрания и бывший председатель регионального отделения партии «Яблоко», внесенный Минюстом в реестр иноагентов. Как и всё псковское «Яблоко», ныне он оказался в очень непростом положении - причем, давление идет по разным направлениям.

С одной стороны, со Львом Шлосбергом* и его сторонниками последовательно борются власти, очевидно желая вытеснить их из легальной политики и рассчитывая на то, что псковский партийный лидер либо уедет, как поступили многие из представителей либерального лагеря, либо совершит в своих действиях опрометчивый шаг, тем самым дав повод для привлечения к уголовной ответственности. В сложившейся ситуации не оступиться и не подставиться - одна из важнейших, архисложных задач. Это в относительно недавние, «вегетарианские» времена псковское «Яблоко» преследовало другие цели и показывало достаточно высокие результаты на выборах, обеспечило избрание своих кандидатов главами районов Псковской области и депутатами различного уровня, занимало заметное место в политической жизни региона, а лидер организации входил в число ведущих либеральных политиков страны. Теперь всё иначе. С 2022 года региональное партийное отделение потеряло последние районы так называемой «яблочной аномалии», оказалось вне числа участников избирательных кампаний в Псковской области, самому Шлосбергу* запрещено участвовать в выборах, а присвоенный в прошлом году статус иноагента накладывает на него различные ограничения - помимо прочего, это заставило его покинуть пост председателя регионального отделения партии, который он бессменно занимал с середины 1990-х.

Льву Шлосбергу* достаточно сложно работать в современных общественно-политических условиях, при существующих ограничениях, ему приходится серьезно цензурировать свои выступления (напомню, что он уже привлекался к административной ответственности), а в его окружении, несмотря на все попытки, не удалось вырастить партийных трибунов такого же уровня. Псковский яблочник выпал из региональной информационной повестки, потому что абсолютное большинство СМИ опасаются даже просто упоминать его имя, а он сам зачастую вынужден отказываться от острых публичных комментариев. При этом он продолжает активно сотрудничать с разного рода иноагентскими медиа, комментируя федеральную повестку.

Всё вышесказанное во многом относится не только ко Льву Шлосбергу*, но и ко многим ярким представителям несистемной оппозиции, которые остались в России и пытаются сохраниться в условиях «новой политической реальности». Короче говоря, им приходится непросто. А, с другой стороны, удар по оставшимся в России оппозиционерам наносят уехавшие за рубеж представители либерального лагеря (мы видим, какие стрелы летят в Григория Явлинского, Бориса Надеждина, Алексея Венедиктова* и др.). Это очень показательно на примере отношения со стороны некогда близких к псковским яблочникам гражданских активистов, журналистов, блогеров - таких, например, как иноагенты - экс-координатор движения «Голос»** в Псковской области Владимир Жилинский***, блогер, бывший депутат Гдовского районного собрания Алексей Малов*, бывший псковский журналист Денис Камалягин (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) * и другие. Поводы для критики со стороны бывших соратников разные - от поддержки псковским яблочником Николаем Кузьминым и некоторыми другими несистемщиками выдвижения на президентских выборах Бориса Надеждина до излишней осторожности оставшихся в России оппозиционеров в своих публичных заявлениях.

В рядах несистемной оппозиции в последнее время наблюдаются раскол и идеологическое размежевание, серьезные противоречия очевидны, в том числе внутри яблочной «клиентелы».

Следует напомнить, что целый ряд персон, ранее связанных с лидером псковского отделения «Яблока», после начала специальной военной операции покинули Россию. Большая часть уехавших находится в Латвии и обрела там новых работодателей и заказчиков, хотя чаще в Telegram-каналах и интернет-форумах используется другое определение - «хозяев». Лев Шлосберг* неоднократно высказывался в том смысле, что он не связан с бывшими коллегами и не влияет на их деятельность. К подобным заявлениям оппозиционера региональные власти и многие наблюдатели относились весьма скептически, продолжая считать, что лидер местных яблочников, бывший издатель, директор и редактор «Псковской губернии» остается для релокантов непререкаемым авторитетом, гуру и по-прежнему руководит ими.

Однако в последние месяцы стало очевидным размежевание бывших соратников. В первую очередь это связано с тем, что уехавшие за границу и не собирающиеся возвращаться оппозиционные активисты превратились в откровенных пропагандистов. Во-вторых, в отличие от оставшихся, они не скованы рамками российского законодательства. В-третьих, явно действуют по полученным извне установкам. Теперь они не ограничивают себя в оценках происходящего и перешли от критики действий властей к откровенно русофобским заявлениям и шельмованию тех, кто остался в России.

При этом радикализация их позиции, выражающаяся в прямых нападках на нашу страну (предположительно, в соответствии с методичками новых хозяев), вызывает негативную реакцию, помимо прочих, у их бывших коллег. Многие, в том числе и оппозиционно настроенные наблюдатели, и прежде упрекали их в шаблонном «черно-белом» мышлении, которое всегда было присуще этим недалеким, плохо образованным фрикам, которые, тем не менее, считают себя «гигантами мысли» и «моральными камертонами».

Так или иначе, эмигрировавшие журналисты и блогеры теперь перешли к критике оставшихся на родине оппозиционеров, в том числе Льва Шлосберга*. И здесь мы видим продолжение неординарного явления, когда «птенцы гнезда ЛМШ» (те, кого он, образно говоря, кормил, поил, еще и учил писать тексты) в определенный момент не только покидают это гнездо, но и начинают поклевывать учителя. Этот процесс размежевания развивался постепенно. Вначале Шлосберг* выпал из информационной повестки релокантов, они перестали цитировать его и давать комментарии, предпочитая ему, кажется, любых других представителей несистемной оппозиции. Затем в интернет-форумах стали регулярно появляться нелицеприятные оценки в адрес «Яблока» в целом и отдельных его представителей. А потом покинувшие Россию перешли к критике общественно-политических деятелей, которые остались в стране и, несмотря ни на что, пытаются продолжать свою работу.

В частности, такие нападки прозвучали при обсуждении на видео с участием Алексея Малова* и Дениса Камалягина*, а также в собственном видеоблоге последнего. Рассуждая о проблемах «оппозиции внутри и снаружи», Камалягин* начал с вольного пересказа заявлений представителей оппозиции внутри России: мол, заявляют, что только она - единственно честная оппозиция, терпит внутри страны, только она может представлять россиян и говорить от их имени. Далее перешел к проблемам и несостыковкам этой концепции - к их числу отнес молчание оппозиции, финансовую проблему, неспособность удержать сторонников внутри РФ и нереальность возникновения в этих условиях некой новой «разумной и демократичной» политической силы. После чего обвинил оппозицию: дескать, она как мантру повторяет слова о том, «чтобы не было никаких столкновений», и сделал вывод, что на самом деле есть единственный путь - насильственные действия (закамуфлированные Камалягиным* под определение «массовые радикальные мероприятия»). Позиция не только провокационная и на грани преступной (безусловно, она недопустима для любого ответственного публичного лица), но и в высшей мере безрассудная, выдающая человека, не знающего и не понимающего менталитета русского народа и не усвоившего уроки отечественной истории начала прошлого столетия. Кстати, если говорить об оппозиции и ее делении на тех, кто внутри, и тех, кто уехал, то между нынешней ситуацией и началом ХХ века можно найти немало параллелей.

Так или иначе, оппозиция сейчас поделилась на фракции. С одной стороны - релоканты, с другой - оставшиеся в Пскове зампредседателя «Яблока» и ряд его однопартийцев, в том числе Николай Кузьмин и возглавивший реготделение депутат областного Собрания Артур Гайдук, который свое отношение к уехавшим из страны политикам и журналистам выражает предельно ясно.

«Те, кто уехал за границу, теряют право на критику страны», - заявил яблочник в эфире на «ПЛН FM» и напомнил о словах своего предшественника на посту руководителя реготделения: дескать, есть эмиграция, а есть оппозиция - и это разные вещи. Эту свою позицию Лев Шлосберг* повторил на днях, комментируя заявление Юлии Навальной о планах продолжить дело мужа (его похороны проходят сегодня) и надежды эмигрантов на появление в ее лице нового лидера оппозиции. «Внутри эмиграции не может возникнуть ни одной политической структуры, которая приведет к изменению внутри России... Я не вижу никаких реальных возможностей, чтобы вокруг Юлии Навальной возникла политическая структура, имеющая реальное влияние в России. Такую структуру в принципе невозможно создать в эмиграции», - вполне аргументированно заявил в одном из интервью лидер псковских яблочников, который, напомню, в свое время был последовательным оппонентом Алексея Навального**** и в этом принципиально расходился с некоторыми своими коллегами - например, Николаем Кузьминым.

Подводя итог сказанному, еще раз отмечу, что описанная выше картина характерна не только для Пскова. Точно также на противостоящие друг другу лагеря раскололась вся отечественная либеральная тусовка в целом, что мы в очередной раз наблюдали недавно на примере «феномена Надеждина» на президентских выборах, когда одни видели в нем «последнюю надежду оппозиции», а другие их клеймили за политическую неразборчивость и фактически за подыгрыш властям. Не приходится сомневаться, что сломанные в этих интернет-битвах копья были далеко не последними.

Александр Савенко

* Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

** Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента.

*** Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

**** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.