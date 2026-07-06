Как прошел съезд «Новых людей» по выбору кандидатов в Заксобрание Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Общее собрание регионального отделения партии «Новые люди» прошло в Пскове. В ходе собрания члены Псковского отделения партии приняли решение о том, что секретарь регионального отделения «Новых людей» Игорь Романов возглавит список партии на выборах в Законодательное Собрание Псковской области по единому избирательному округу.

Помимо него в список вошли депутат Островского окружного собрания от «Новых Людей», бывший замглавы Псковского района Денис Поздняков и член партии Александра Радион. В повестку конференции также вошли утверждение списков кандидатов в депутаты Законодательного Собрания области восьмого созыва по единому округу и одномандатным округам, утверждение краткого наименования, эмблемы, печати и принятия предвыборной программы отделения партии на предстоящих выборах. В Псковском региональном отделении партии «Новые люди» состоит 53 человека, а на определении кандидатов присутствовали 36 человек. Подробнее — в фоторепортаже Константина Красильникова.