Рейтингомер: бензиновый кризис, уголовка для директора и «псковский Собянин»

Категорически всех приветствую! Сегодня понедельник, сикс-севен, и с вами Господин Рейтингомер.

Хоть я и простоял вечность в очереди на заправке, но все-таки успел подбить бабки и составить свежий рейтинг активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Как всегда оценки выставляю по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Александр Царкозенко

Фото: Дом офицеров

Минус пять получает директор псковского Дома офицеров Александр Царкозенко. По материалам прокурорской проверки в отношении руководителя учреждения культуры возбуждено уголовное дело. По версии «ока государева», он передал мобильный сценический комплекс для проведения некого мероприятия и был за это вознагражден, то есть использовал муниципальное имущество в личных целях, действуя из корыстной заинтересованности, что явно выходило за пределы его полномочий. В результате Дому офицеров причинены убытки в форме упущенной выгоды на сумму 200 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.

-4 Ирина Белоконь

Минус четыре вновь ставим руководителю регионального управления Федеральной антимонопольной службы Ирине Белоконь. Не в наших правилах повторяться и ставить минусы одной и той же персоне две недели подряд, но тут - случай особый. Острая и волнующая людей тема бензинового кризиса получила продолжение, уже и власти прямо апеллируют к УФАС, однако реакции последней в Псковской области в публичной плоскости не видно. А четко обозначить свою позицию по ситуации с дефицитом топлива и ростом цен на него, а также принять меры - антимонопольщикам давно пора.

-3 Татьяна Кириленок

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

На тройку со знаком минус наговорила член Общественной палаты России от Псковской области Татьяна Кириленок. Она дала региональному госмедиахолдингу невразумительное интервью из разряда «иногда лучше жевать» - поведала, с кем ехала в лифте и где в Москве ошиблась дверью. Говорят, этот детский лепет не остался незамеченным в высоких кабинетах, едко отреагировал на него и провластный телеграм-канал. Этот пример деградации общественных палат и их членов мы могли бы оценить и большим минусом, но все-таки сделаем скидку на то, что общественницу подставили непрофессионалы из госмедиахолдинга.

-2 Дмитрий Петров

Фото: Дмитрий Петров / «ВКонтакте»

Опять двойка в дневнике усвятского главы Дмитрия Петрова. Ведомая им администрация по итогам прошлого года не смогла освоить ни много ни мало 14% запланированного бюджета, о чем со ссылкой на Счетную палату намедни сообщили медиа. Большая часть неосвоенных средств связана со срывом строительства пешеходного моста, сумма превысила 20 млн рублей. Аудиторы направили в адрес главы муниципалитета представление для устранения нарушений и привлечения к ответственности сотрудников администрации.

-1 Ирина Толмачева

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Минус один получает депутат Законодательного Собрания Псковской области Ирина Толмачева. Она покинула пост директора компании «ПсковАгроИнвест» - руководящую должность там вновь занял ушедший из ЗакСа экс-вице-спикер нашего парламента Александр Братчиков. По мнению наблюдателей, произошедшие изменения могут отразиться на электоральных перспективах Ирины Толмачевой, идущей на выборы в составе одной из региональных групп кандидатов «Единой России».

0 Александр Конашенков

Нейтральную оценку 0 ставим зампредседателя псковского «Яблока», фермеру из Гдова Александру Конашенкову. Он пошел на выборы в Госдуму и возглавил одну из региональных групп кандидатов. Но при этом яблочник сделал в публичном пространстве, мягко говоря, неоднозначные заявления о некоторых однопартийцах и отношении к статусу иноагента. Многие этого не поняли и теряются в догадках: то ли это был такой странный троллинг, то ли имели место оговорка и неудачное формулирование мыслей, то ли внутри областного отделения «Яблока» произошел резкий поворот - градусов эдак на 180?

+1 Игорь Романов

Плюс один заработал секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов. Сначала на съезде в Москве он был выдвинут кандидатом на выборы в Госдуму по псковскому одномандатному округу. А затем, уже дома, получил первое место в списке кандидатов-«новолюдей» на выборах в Законодательное Собрание Псковской области. С учетом рейтинга «Новых людей» и прогнозов политологов, шансы господина Романова впервые стать депутатом ЗакСа можно оценить как весьма высокие.

+2 Наталья Тудакова

Плюс два заносим в актив председателя Псковского областного отделения партии «Справедливая Россия», депутата регионального парламента Натальи Тудаковой. В субботу на съезде партии в столице ее утвердили кандидатом на выборы в Госдуму — по одномандатному округу и в составе региональной группы. Напомним, что ранее Наталья Тудакова возглавила список эсеров на выборах в Законодательное Собрание Псковской области.

+3 Любовь Трифонова

Строчкой выше, на плюс три, поднялась глава Новоржевского округа Любовь Трифонова. Этому муниципальному образованию присвоено звание «Край партизанской славы». Отметим, что новый статус — это не только почет, уважение и признание заслуг разных поколений местных жителей, но и дополнительное финансирование. Средства будут направлены на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и поддержку патриотических проектов, ориентированных на молодежь.

+4 Борис Елкин

Плюс четыре получает глава Пскова Борис Елкин. По итогам прошедшей в пятницу региональной конференции «Единой России» он впервые вошел в список лидеров партии на выборах в Законодательное Собрание Псковской области. Как на федеральном уровне на выборах в Госдуму в пятерку включен мэр Москвы, так на региональном — глава областного центра, наш «псковский Собянин». Подобного похода муниципального управленца в большую региональную политику у нас не было со времен Ивана Цецерского.

+5 Михаил Ведерников

Плюс пять ставим губернатору Михаилу Ведерникову. Положительной оценкой отмечаем его оперативную реакцию на проблемы с топливом, в том числе в плане информирования жителей области о происходящем. В отличие от многих своих коллег и других политиков, глава Псковской области не боится давать комментарии на крайне актуальную тему, объясняет причины дефицита, рассказывает о предпринимаемых властью мерах. Понятно, что ситуация непростая и является серьезным вызовом для власти, но реакция со стороны регионального руководства, по нашему мнению, пока абсолютно правильная. Мы продолжим внимательно наблюдать за тем, что будет происходить дальше.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. Встретимся через неделю. Полных вам баков и качественного бензина!