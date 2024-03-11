Большинство респондентов ПЛН проголосуют на выборах президента на участке

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей будут голосовать на выборах президента России традиционным способом, в участковой избирательной комиссии. Это следует из опроса, в котором приняли участие 246 человек.
58,54% участников опроса отметили, что будут голосовать традиционно на избирательном участке, потому что им так привычнее. При этом 35,77% респондентов выбрали дистанционный формат голосования, пояснив, что это удобно.
5,69% проголосовавших пока не определились, в каком формате будут голосовать.
Напомним, сегодня, 11 марта, последний день для подачи заявления на участие в дистанционном электронном голосовании или о смене избирательного участка.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.
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