Политика

Турчак: Участники СВО автоматически получат по 25% на праймериз «Единой России»

Подавший заявку на предварительное голосование «Единой России» участник спецоперации автоматически получит 25% от числа голосов избирателей. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Единой России».

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Каждый кандидат предварительного голосования „Единой России“ из числа участников СВО автоматически получит 25% к полученным голосам избирателей», — приводит слова Турчака пресс-служба партии.

Отделения партии окажут таким кандидатам максимальную поддержку при подготовке к процедуре и затем – в избирательной кампании.

Несколько участников СВО, которые намерены подать заявки на предварительное голосование, приняли участие в Президиуме Генсовета «Единой России».

«В послании президент совершенно справедливо сказал об участниках СВО, как о новой элите. Людях, которые должны занимать ведущие позиции во власти, бизнесе, госкомпаниях. "Единая Россия" ещё в прошлом году начала активно вовлекать их в политику. Многие из тех, кто вернулся с фронта, по итогам единого дня голосования в прошлом году стали депутатами различного уровня», - напомнил Андрей Турчак.

В сентябре в рамках ЕДГ-2024 в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний, на которых будут замещаться более 25 тысяч мандатов. Это, в том числе, выборы депутата Госдумы в Республике Хакасия. 19 выборов высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, 3 кампании по избранию глав административных центров, 21 кампания по избранию депутатов гордум и 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления, на которых замещается более 24 тысяч мандатов.