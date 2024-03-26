Политика

Черный лебедь и белые журавли

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Эхо теракта в столице. Какими будут политические последствия трагедии в «Крокус Сити Холл»?

Дело Александра Грацкого. Что стоит за арестом заместителя главы администрации Пскова?

Продолжение последовало. В регионе стартует второй этап муниципальной реформы - кого коснутся преобразования в 2024 году?

Начнем с темы №1, которую в последние дни обсуждают все - теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» под Москвой. Чудовищная трагедия 22 марта унесла жизни более ста тридцати человек. Воскресенье было объявлено в России днем траура. Миллионы людей склонили головы в минуту молчания и несли цветы к стихийно возникшим мемориалам, в Пскове он появился у памятника княгине Ольге. Вечером 24-го клин белых журавлей, улетающих в небо, появился на мультимедийных экранах по всей стране, в том числе в Пскове, в память о жертвах теракта. В день общенационального траура по всей стране, и в нашей области тоже, состоялись акции в память о погибших и пострадавших - они прошли под песню «Журавли», которую когда-то исполнял Муслим Магомаев (его имя носил уничтоженный огнем концертный зал). Никогда за многие годы строчки не звучали так актуально и пронзительно, как сейчас: «Летит, летит по небу клин усталый, / Летит в тумане на исходе дня, / И в том строю есть промежуток малый, / Быть может, это место для меня / Настанет день и с журавлиной стаей / Я поплыву в такой же сизой мгле / Из-под небес по-птичьи окликая / Всех вас, кого оставил на земле». Говорить на эту тему очень тяжело. Но надо. Выражая соболезнования родным и близким погибших, желая скорейшего выздоровления пострадавшим, осуждая терроризм во всех его проявлениях, задаемся вопросами: как обеспечена общественная безопасность, что необходимо сделать, чтобы подобные трагедии не повторились больше никогда, и какими могут быть последствия теракта во внутренней политике?

Владимир Путин в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле», 25 марта 2024 года. Фото пресс-службы президента России

Возникшая ситуация стала серьезным испытанием для российской власти. В социальных сетях и Telegram-каналах вовсю обсуждают возможные последствия этого «черного лебедя» (напомню, что так в современном мире принято называть труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия) - и тут необходимо отметить несколько версий. Начну с, на мой взгляд, наименее вероятной, которая предполагает некие серьезные изменения и перестановки в силовом блоке - проще говоря, сделав выводы, власть что-то поменяет (тем более в период формирования нового правительства).

В этой связи сейчас вспоминают о негласном общественном договоре, когда с одной стороны граждане частично отказались от своих прав и свобод, а взамен рассчитывали получить гарантии обеспечения безопасности, и государство демонстрировало, в том числе на недавних выборах: да, время неспокойное, вызовов и угроз хватает, но всё под контролем.

Как считают многие наблюдатели, теракт в самом центре России разрушает эту иллюзию безопасности. Однако, как показывает практика (подчеркну - я здесь не говорю, плохо это или хорошо, а просто констатирую факты) - так вот, система не воспринимает это на свой счет - логика принятия решений там иная, отчего я и назвал этот сценарий наименее вероятным. Есть другой - дальнейшее закручивание гаек, введение смертной казни (как вы видите, эта тема уже присутствует в СМИ, заявлениях представителей власти - депутатов Госдумы и сенаторов), а еще новые запреты - возможно, значительное ограничение соцсетей. Как сейчас фактически запрещено чуть ли не любое обсуждение СВО - и любой шаг в сторону может быть истолкован как дискредитация, так и обсуждение терактов тоже вполне могут запретить - под предлогом борьбы с фейками и недопущения паники. Третий вариант развития событий предполагает отсутствие каких-то резких движений, всё, де, будет происходить в таком плановом режиме - следствие, помощь пострадавшим и семьям погибших, инспектирование торгово-развлекательных центров и усиление их охраны - возможно, за счет увеличения численности силовых структур, той же Росгвардии, например. С окончательными выводами спешить не буду, но судя по вчерашнему совещанию президента с руководителями правительства, регионов, специальных служб и правоохранительных органов, всё пойдет именно по этому пути, а совершенный руками радикальных исламистов теракт будет вписан в текущую повестку с продолжающейся СВО и противостоянием России коллективному Западу. Впрочем, никаких окончательных выводов пока естественно не делаю; как подчеркнул накануне Владимир Путин: «Нас интересует, кто заказчик. В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов». А премьер-министр Михаил Мишустин заявил: «Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание — они не заслуживают пощады».

К другим темам. В ту же пятницу, 22-го - только утром - в Пскове произошло событие, которое называют знаковым и активно обсуждают, в том числе представители региональных политических и административно-хозяйственных элит. Речь о первом за несколько последних лет громком коррупционном деле в областном центре - задержании заместителя главы администрации Пскова - начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого. Высокопоставленный чиновник был задержан силовиками по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и заключен под стражу на два месяца.

История выглядит как из хрестоматии к какому-нибудь учебнику о борьбе с коррупцией - начиная с коррупционно опасной сферы дорожного строительства и ремонта, и заканчивая кадрами задержания с привлечением сотрудников СОБРа.

Александра Грацкого подозревают в том, что в 2022 году он получил от директора дорожной фирмы автомобиль стоимостью более 5 млн рублей за принятие работ по муниципальным контрактам. Статья 290 Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело, предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Отмечу, что вице-мэров у нас не задерживали многие годы - если не ошибаюсь, в последний раз нечто подобное происходило в Пскове во времена Михаила Хоронена. А так, даже если где-то и «подгорало», то уходили сами, без лишнего шума. В связи с задержанием Грацкого, естественно, вспоминается дело вице-губернатора Александра Кузнецова, задержанного в 2018-м и в дальнейшем получившего реальный срок. При том, что у двух этих кейсов немало схожего, есть и принципиальные различия. Кузнецов не был членом команды действующего главы области, пришел в администрацию еще при его предшественнике. Грацкий стал замглавы администрации города летом 2022-го, уже в то время, когда бразды правления находились в руках Бориса Елкина. И, безусловно, является членом его команды. Для городской власти, которая несет репутационный ущерб, это крайне неприятный момент.

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С другой стороны, не надо делать далеко идущих выводов и уподобляться тем, кто в происходящем видит некие сигналы, месседжи, считают неслучайностью то обстоятельство, что в администрацию города силовики пришли в день рождения главы Пскова и в который раз повторяют мем: «Совпадение? Не думаю!» Не сомневаюсь, что вся эта конспирология высосана из пальца. Рассуждения про посылаемые силовиками сигналы в наше время нелепы – когда надо, приходят и забирают. В любом случае это серьезный удар, и, думаю, не случайно псковские власти не спешат делать по поводу произошедшего содержательные комментарии. Не исключено, что воздержаться от них и в будущем. В любом случае, будем наблюдать за развитием этого сюжета.

Напоследок о выборах. Куда в нашей программе, посвященной политике, без них?! Не успела завершиться президентская кампания, как начинается подготовка к новой - сентябрьским выборам. Партия «Единая Россия» уже объявила о старте приема заявок на предварительное голосование, в 2024-м этой процедуре отбора кандидатов - иначе говоря, праймериз - исполняется 15 лет. В Псковской области большой общерегиональной кампании не будет, но в сентябре состоятся муниципальные выборы. Так что ближайшие полгода пройдут у нас под знаком муниципальной кампании. И - муниципальной же реформы. Ожидаемо старт ее второго этапа анонсирован после окончания президентских выборов - и сразу же псковские яблочники устами руководителя регионального отделения партии Артура Гайдука объявили, что будут, как и прежде, противостоять этому процессу. По информации Псковской Ленты Новостей, вслед за восемью районами, ставшими округами в прошлом году, теперь реформу собираются провести в Усвятском, Дновском, Порховском, Плюсском, Бежаницком и Гдовском районах. Как минимум, в двух последних могут смениться главы. На минувшей неделе, в полном соответствии с прогнозами ПЛН, ушел в отставку глава Гдовского района Алексей Васильев.

Подробнее об изменениях в районах и втором этапе муниципальной реформы читайте в статье на ПЛН в ближайшие дни.

А у меня на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы, берегите себя. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

Александр Савенко