Политика

Муниципальная реформа - 2.0: тихие омуты и подводные камни

Псковская Лента Новостей продолжает внимательно следить за политической жизнью и помогает читателям лучше разобраться в сути происходящего. В марте завершилась президентская кампания - и политический класс, подведя итоги главных выборов всего электорального цикла, с облегчением выдохнул. Пришло время обратить внимание на наши региональные дела. Вот и псковские областные власти считают также - не успели высохнуть чернила на протоколе с результатами голосования, как в Доме Советов достали с полки папочку «Муниципальная реформа» и стряхнули с нее накопившуюся за несколько последних месяцев пыль. Одна из главных задач на ближайшие полгода - продолжить начатые в 2023-м преобразования в районах с целью встроить местное самоуправление в общую властную вертикаль.

Единая система власти: от Кремля до самых до окраин

Напомним, первый этап реформы прошел в 2023 году. Старт был дан в январе, а задумана она была еще раньше. Как неоднократно поясняли в областном правительстве, основных задач здесь несколько, главные из них - создать в муниципальных округах эффективную модель управления и сформировать квалифицированный состав управленческих команд, которые смогли бы грамотно и эффективно использовать имеющиеся возможности для развития муниципалитетов. Необходимо отметить, что муниципальные чиновники допускают много ошибок и неэффективны. По словам председателя Счетной палаты Псковской области Марины Хохловой, в районах фиксируется очень много нарушений. «Например, у них не учитываются должным образом земельные участки, не отражается по данным бухгалтерского учета переоценка земельных участков, муниципальная собственность отражается с грубейшими нарушениями, дебиторская и кредиторская задолженность отражается с нарушениями», - рассказала глава Счетной палаты. По ее мнению, одна из причин этого – низкая квалификация кадров в районах.

Призванная исправить сложившуюся ситуацию реформа была поддержана и главами восьми районов (Струго-Красненского, Красногородского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Опочецкого, Печорского и Пыталовского), которые стали первопроходцами, и областным Собранием депутатов.

После того, как губернатор Михаил Ведерников выступил с законодательной инициативой по созданию муниципальных округов, в региональный парламент был внесен пакет проектов законов - и депутаты оперативно приняли соответствующие решения. Областные отделения всех ведущих политических партий либо поддержали изменения (как это сделала «Единая Россия», члены которой выступали проводниками и популяризаторами изменений), либо, как минимум, не мешали проведению реформы.

Против выступили только в КПРФ (впрочем, не проявляя по теме большой активности), и в псковском «Яблоке», руководители которого пытались противостоять преобразованиям районов в муниципальные округа. Главным образом это происходило в Новоржевском районе - последней территории так называемой «яблочной аномалии», где до прошлого года кресло главы занимала представительница этой оппозиционной партии. Сопротивление было ожидаемо, ведь новая модель делает практически невозможным приход к власти в районах представителей оппозиции.

Принципиальное отличие новой системы управления от ранее существовавшей заключается в том, что она становится более простой - упраздняется волостной уровень, главы избираются окружными собраниями депутатов и становятся еще более подконтрольны губернатору.

Таким образом, все уровни власти встраиваются в единую вертикаль - от президента до самого близкого к населению уровня МСУ.

Между первой и второй...

Первый этап реформы в Псковской области, как и в некоторых других регионах, проходил опережающими темпами, еще до принятия федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти» (он не принят до сих пор), делающего такие изменения обязательными для всех. Несмотря на попытки яблочников противостоять преобразованиям, они проходили, как говорится, без сучка и задоринки. Во всех восьми муниципалитетах процесс прошел ровно, в Струго-Красненском и Красногородском районах действующие главы даже не стали участвовать в выборах - при этом пролонгировали свои властные полномочия. Никакого серьезного противодействия инициаторы реформы не встретили, разве что в том самом Новоржевском районе Софья Пугачева и поддерживающие ее яблочники пытались противодействовать, однако потерпели неудачу. Донести до местного населения свою точку зрения и убедить народ в том, что стартовавшая реформа «убивает МСУ» и несет исключительно негативные последствия, они не сумели. А суды проиграли.

Как показали итоги сентябрьских выборов, аргументы сторонников проведения реформы, заявлявших о том, что в результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты и т.д., показались жителям районов более убедительными. Так или иначе, осенью во всех восьми муниципальных округах был сформирован состав собраний депутатов первого созыва, а в дальнейшем к работе приступили победившие по итогам конкурсов главы. С начала этого года заработали администрации муниципальных округов.

Несмотря на заявления областных чиновников о том, что продолжение муниципальной реформы зависит от воли жителей районов, было понятно: преобразования будут продолжаться.

Еще в январе заместитель губернатора по вопросам внутренней политики Александр Серавин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) дал ясно понять: регион ждет большая муниципальная кампания. Он отметил, что уже сейчас районных депутатов в Псковской области просят «учитывать моменты, которые будут заложены в рамках муниципальной реформы». «Мы, конечно, будем просить районных депутатов, если выходят на плановую избирательную кампанию в этом году, чтобы они сразу учитывали те моменты, которые будут в рамках реформы заложены, чтобы не получалось, что мы через год должны будем снова проводить выборы, снова тратить бюджетные деньги и снова избирать их же. Чтобы не заниматься такими вещами, мы, конечно, будем очень просить отнестись депутатский корпус с пониманием», - пояснил «политрук» регионального правительства.

А уже после окончания президентских выборов спикер регионального парламента Александр Котов в эфире той же радиостанции заявил: «У нас в этом году будет еще шесть районов, которые пойдут по пути создания муниципальных округов, включая Гдовский район. Такая инициатива, насколько мне известно, уже выдвинута, теперь необходимо пройти этот процесс в соответствии с действующим законодательством».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей источник в региональной власти, помимо Гдовского района, проведение муниципальной реформы планируется в Усвятском, Дновском, Порховском, Плюсском и Бежаницком районах.

В основном это те самые муниципалитеты, где в этом году должны пройти всенародные выборы глав - «Совпадение? Не думаю!»

Все они в 2024 году должны стать муниципальными округами. Ожидается, что в ближайшее время будут назначены общественные слушания в каждом из районов. В случае положительного решения в сентябре пройдут выборы нового состава муниципальных депутатов, а затем – конкурсы на должности глав.

Управленческая чехарда, происки оппозиции и прочие неприятности

С учетом прошлогоднего опыта можно прогнозировать, что в целом второй этап реформы также будет проходить ровно и спокойно. Прежде всего это касается традиционно беспроблемных для власти районов - таких, как Усвятский или Бежаницкий, где, кстати, вероятна смена главы - по информации источников ПЛН, действующий руководитель Сергей Михеев собирается сменить род деятельности.

Вряд ли большое беспокойство в Доме Советов вызывают и другие районы - такие, как Плюсский, где до недавнего времени должность главы занимал Виталий Аршинов, избранный от «Яблока» и до конца срока сохранявший двойственную позицию (в 2022-м его сменила Наталья Иванова), или Порховский, по итогам президентских выборов попавший в число антилидеров по уровню явки - 61% (хуже этот показатель в области был только в Великих Луках - 58%). При том, что ситуация в данных муниципалитетах характеризуется наличием многих проблем, оснований прогнозировать сложности при проведении муниципальной реформы на данный момент нет.

На общем фоне выделяется Гдовский район, который исторически является для областной власти проблемной территорией.

Напомню, что по итогам муниципальных выборов дважды за последние 15 лет пост главы района там занимали представители оппозиции - избранный в 2009-м при участии «Справедливой России» Николай Миронов и Юрий Павлов, который победил на досрочных выборах в 2017-м благодаря поддержке «Яблока». В целом ситуация в Гдовском районе не отличается стабильностью, нередки проблемы чиновников с законом и возбуждение уголовных дел, в отличие от других муниципалитетов, достаточно сильны позиции яблочников во главе с депутатом районного собрания, главой областной фермерской ассоциации Александром Конашенковым. Как следствие - традиционно непростая ситуация в районном собрании. Вдобавок мы вновь наблюдаем в этом районе управленческую чехарду.

Избранный главой района в 2022 году Алексей Васильев, как и прогнозировала ПЛН, в марте этого года покинул пост. Еще раньше ушел его первый заместитель Олег Грицаев - как планировалось, он должен был стать сменщиком главы, ради этого покинул областное Собрание депутатов, однако с самого начала «что-то пошло не так» - и вскоре Грицаев написал заявление «по собственному желанию». После ухода Васильева исполняющим обязанности главы был назначен председатель районного собрания Николай Капитонов, который ранее уже бывал в роли и.о. Однако 26 марта врио назначили заместителя главы по экономическим вопросам Александра Авраменко. Кто в итоге поведет муниципальную команду на выборы и каким будет итог, покажет время.

Псковская Лента Новостей как и прежде продолжит внимательно наблюдать - и за районами, где будет проходить второй этап муниципальной реформы, и в целом за развитием ситуации. Как мы отмечали ранее, отложенное федеральной властью на поствыборный период принятие закона «Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти» может произойти уже в 2024 году. После этого изменения в системе МСУ, призванные окончательно встроить местное самоуправление в вертикаль власти, сделать модель более простой, одноуровневой и - основное - подчинить глав губернаторам, станут обязательными для всех - и в этой связи особый интерес вызывает ситуация в Великих Луках, где, с одной стороны, городской власти удается сохранять относительную самостоятельность, а с другой - попытки более жестко встроить второй по значимости центр региона в вертикаль предпринимает областное руководство. В ближайшее время на ПЛН выйдет материал, посвященный ситуации в Великих Луках, а в эфире «ПЛН FM» уже в первой половине апреля мы вместе с руководителями региональных отделений партий обсудим задачи на поствыборный период, в том числе в районах, где проходит муниципальная реформа и грядут выборы.

Александр Савенко