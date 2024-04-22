Политика

Вице-губернатор Псковской области Александр Серавин оставил свой пост

Заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин оставил свой пост. По информации Псковской Ленты Новостей, Александр Серавин будет работать в органах госвласти Санкт-Петербурга.

Напомним, Александр Серавин занимал пост вице-губернатора Псковской области по внутренней политике с 6 июня 2022 года.

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Должность заместителя губернатора по внутренней политике Псковской области оставалась вакантной с конца декабря 2019 года, ранее этот пост занимал Николай Цветков, который ушел в отставку.

Александр Серавин родился 24 мая 1976 года. Выпускник кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета, политтехнолог.