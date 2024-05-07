Политика

Алексей Севастьянов: Кроме громких лозунгов, аргументов против муниципальной реформы нет

Оппозиция высказывает громкие лозунги против муниципальной реформы, но никакой конкретики и предложений не поступает. На это обратил внимание депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в ходе внеочередной сессии 7 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Кроме громких лозунгов и заявлений конкретики не поступало. Вы ссылаетесь на вещи, на которые вам уже несколько раз ответили. Мы в этом процессе более двух лет, я неоднократно приглашал вас к круглому столу с конкретными предложениями», - сказал Алексей Севастьянов.

Он призвал, в частности, фракцию КПРФ «не зачитывать лозунги, которые прислали из ЦК КПРФ».

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.