Политика

Александр Козловский: «Единая Россия» будет последовательно идти курсом президента

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» будет последовательно идти курсом президента, прокомментировал церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Александр Козловский, депутат Госдумы от Псковской области Александр Борисов и сенатор Алексей Наумец на инаугурации Владимира Путина. Фото: Александр Козловский / Telegram

«Владимир Владимирович Путин, наш национальный лидер, вновь вступил в должность президента, чтобы беречь и заботиться о России! А значит – мы продолжим строительство сильной России, и нас ждет победа! "Единая Россия" Псковской области будет последовательно идти курсом президента – беречь и заботиться о каждом жителе региона. Мы – одна команда, и мы победим!» - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Напомним, Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России. Он пробудет на посту следующие шесть лет — до 2030 года.