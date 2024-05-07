Александр Козловский: «Единая Россия» будет последовательно идти курсом президента

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» будет последовательно идти курсом президента, прокомментировал церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.
Александр Козловский, депутат Госдумы от Псковской области Александр Борисов и сенатор Алексей Наумец на инаугурации Владимира Путина. Фото: Александр Козловский / Telegram
Напомним, Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу и официально стал президентом России. Он пробудет на посту следующие шесть лет — до 2030 года.