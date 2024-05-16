Политика

Началось электронное предварительное голосование «Единой России»

Началось электронное предварительное голосование «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Выбрать своего кандидата можно на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги до 26 мая включительно. Регистрация избирателей открыта до 24 мая.

На предварительное голосование зарегистрированы более 22 тысяч кандидатов. 210 человек - участники специальной военной операции. 31% - молодые люди до 35 лет. Беспартийных– 27%. Женщин – 42%. Только 15% кандидатов - действующие депутаты.

Средний конкурс составляет более 5,7 человека на место по основным уровням выборов.