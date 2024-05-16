Политика

Количество участников праймериз «Единой России» на довыборы в Псковскую гордуму снизилось до 7 человек

Количество участников предварительного голосования «Единой России» на довыборы депутата в Псковскую городскую думу по пятому округу снизилось с 9 до 7, следует из данных партийного сайта.

В частности, из списка участников праймериз пропал экс-депутат гордумы Валерий Тюменцев.

Напомним, 22 декабря 2023 года полномочия депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №5 Натальи Мельниковой прекратили досрочно, она вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.

Предварительное голосование «Единой России» продлится по 26 мая.