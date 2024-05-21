«Гонки по вертикали»: московский вояж, мусорная сага и эсеры без Брячака

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска.
Вначале коротко о, как ни крути, центральном событии этой недели в региональной политической жизни – Днях Псковской области в Совете Федерации. Как давно известно, проведение таких мероприятий - один из основных видов взаимодействия верхней палаты российского парламента с регионами, в рамках которого вопросам развития конкретных территорий посвящаются заседания комитетов, круглые столы, совещания и т. д., а на пленарном заседании палаты проходит т. н. «час субъекта», где с докладом выступают губернаторы. Как определяет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Дни субъектов РФ - это «хорошая возможность для регионов рассказать о своих проблемах и достижениях», а сенаторам это дает возможность углубленно проанализировать ситуацию на местах.
Дни Псковской области в Совете Федерации проходят не впервые - предыдущие состоялись в 2017 году, когда губернатором был Андрей Турчак. Ныне он участвует в Днях области в качестве сенатора от региона, первого заместителя председателя Совета Федерации и одного из самых влиятельных политиков России. А большую делегацию Псковской области возглавляют губернатор Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Уже второй день в Москве проходят заседания комитетов Совфеда по актуальным вопросам здравоохранения, образования, безопасности, ЖКХ и многих других сфер. Область представляет себя самыми разными способами - от серьезных докладов и проектов документов до книжки-панорамки «Россия начинается здесь».
Центральный день - завтра, когда первые лица СФ будут осматривать выставку Псковской области и затем пройдет тот самый «Час субъекта». Подробности слушайте в новостях ПЛН ФМ и читайте на сайте Псковской Ленты Новостей, в нашем Telegram-канале и в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте», там, кстати, рекорд - число подписчиков группы Псковской Ленты Новостей перевалило за сто тысяч человек. Поздравляю всех читателей и партнеров с преодолением этой отметки - надеюсь, аудитория ПЛН на всех площадках и дальше будет расти, членов символического клуба друзей Псковской Ленты Новостей, которая в следующем году отметит свое 25-летие, будет становиться всё больше.
- Выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями! (из фильма «Кавказская пленница»)
Если говорить более серьезно, то, как всегда, ПЛН предоставляет читателям полную картину жизни, не обходит острые углы и болевые точки. Вот и в эти дни мы подробно освещаем так называемый «мусорный коллапс». О том, что он назревает, на днях возвестил глава Пскова Борис Елкин. Да, собственно, псковичи и сами всё видят: контейнерные площадки завалены мусором, отчего и взывают люди о помощи.
Зимой, при предыдущем новогоднем «мусорном коллапсе», удалось отскочить, но тогда морозная погода помогла. А сейчас в мае, когда на термометрах хорошо за двадцать, а то и под тридцать градусов тепла, помойки представляют серьезную опасность, это уже не говоря о дискомфорте и стыде за города. Словом, ситуация крайне неприятная, тревожная, и сюжет (будь он неладен) развивается - то мусоросортировочный завод полностью останавливает работу и прекращает принимать коммунальные отходы на сортировку, то оператор по транспортированию ТКО в Великолукском районе обращается в Арбитражный суд с тем, чтобы взыскать долги, короче, то одно, то другое.
Увы, как и прежде, не видно и не слышно вице-губернатора, курирующего вопросы ЖКХ, Игоря Шатурного. Как-то так странно получается, что за ответственного высокопоставленного чиновника отдуваются то глава Пскова, то депутаты областного Собрания, то председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, который и сейчас объясняет, что по поручению губернатора эта тема прорабатывается с участием природоохранной прокуратуры. Двум хозяйствующим субъектам - региональному оператору по обращению с ТКО («Экопром») и ООО «СпецТрансКом» - рекомендовано договориться - заключить мировое соглашение, чтобы нормализовать работу. Так или иначе власти обещают не допустить дальнейшего негативного развития ситуации и ожидают, что в ближайшее время все отходы с контейнерных площадок, в том числе крупногабаритные, будут вывезены. Повторюсь, всё это мы узнаем от главы комитета.
В заключительной части программы поговорим о делах в региональных отделениях партий. Благо тут подоспели новости. В «Единой России» стартовало предварительное электронное голосование по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. В этот раз праймериз в нашем регионе проходят куда менее заметно чем в прежние годы - очевидно, по причине отсутствия масштабных общеобластных избирательных кампаний. У нас же пройдут только муниципальные выборы. В целом по стране кандидатов в кандидаты от «Единой России» набралось 22 тысячи, средний конкурс - более 5 человек на место. В Пскове, где пройдут довыборы депутата гордумы по пятому округу, кандидатов тоже осталось всего пятеро - а еще недавно было 9, но по каким-то причинам слетели, в том числе выбыл экс-депутат гордумы Валерий Тюменцев. В оставшейся пятерке преобладают ноунеймы - самозанятые Роман Буслов и Дмитрий Михайлов (не путать с тезкой и однофамильцем - секретарем обкома КПРФ, руководителем партийной фракции в областном Собрании депутатов), далее в списке участников праймериз намотчик трансформаторов Алексей Гусаков…
- Кто все эти люди? (интернет-мем)
А еще - главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева и директор псковской школы №5 Наталья Веселкова - последнюю, на мой взгляд, можно считать фаворитом. Так или иначе, победитель традиционной процедуры будет объявлен в ближайшее время.
Тем временем что-то не очень понятное происходит в псковском отделении партии «Справедливая Россия - За правду». Пока председатель организации, депутат областного Собрания Олег Брячак то собирает грибы, то открывает купальный сезон, однопартийцы без него занялись «разработкой избирательной стратегии партии» - это не я так формулирую, а всего лишь цитирую слова молодого эсера, бизнесмена Станислава Оссовского. И далее он пишет в соцсетях, что «встреча прошла в Центре защиты прав граждан при участии наиболее активных членов нашей Партии, которые планируют быть избранными в скором будущем…» «Мы обсудили разработку нашей партийной электоральной стратегии», - написал Оссовский и опубликовал фото, на котором он вместе с отметившим на неделе пятидесятилетний юбилей эсером-казаком Игорем Ивановым и еще несколькими персонами сидит за столом с плюшками.
Как и то, почему на официальном сайте регионального отделения «Справедливой России» это же фото иллюстрирует информацию о встрече на тему «Ликбез для соседа» - и ни про какую стратегию избирательных кампаний там речи не идет. Что-то там интересное у эсеров происходит, что-то такое назревает…
- Бабу-Ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своём коллективе (из фильма «Карнавальная ночь»).
Будем наблюдать. На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!
Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы Совета Федерации, правительства Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина.