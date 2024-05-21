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Политика

«Гонки по вертикали»: московский вояж, мусорная сага и эсеры без Брячака

21.05.2024 13:45|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

  • В Москву ехать надо - в Москве вся сила. Руководство региона едва ли не в полном составе отправилось в столицу, где накануне стартовали Дни Псковской области в Совете Федерации. Зачем их проводят и каким может быть результат этой работы?
  • Мусор замедленного действия. В Псковской области вновь во весь рост (если смотреть на переполненные контейнерные площадки) встала проблема вывоза бытовых отходов. Удастся ли ее оперативно решить - и, учитывая, что мусор у нас - это тоже политика, задаемся вопросом: не приведет ли очередной коллапс к организационным выводам и кадровым решениям во власти?
  • Новости партийной жизни. Кто выдвинулся, а кто слился с праймериз «Единой России» в Пскове? Кого выдвигают на сентябрьские довыборы в Псковскую гордуму «Новые люди»? И как псковские эсеры - казак-юбиляр Игорь Иванов и молодой бизнесмен Стас Оссовский - формируют ни много ни мало избирательную стратегию партии? Спойлер: без Олега Брячака.

Вначале коротко о, как ни крути, центральном событии этой недели в региональной политической жизни – Днях Псковской области в Совете Федерации. Как давно известно, проведение таких мероприятий - один из основных видов взаимодействия верхней палаты российского парламента с регионами, в рамках которого вопросам развития конкретных территорий посвящаются заседания комитетов, круглые столы, совещания и т. д., а на пленарном заседании палаты проходит т. н. «час субъекта», где с докладом выступают губернаторы. Как определяет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Дни субъектов РФ - это «хорошая возможность для регионов рассказать о своих проблемах и достижениях», а сенаторам это дает возможность углубленно проанализировать ситуацию на местах.

Дни Псковской области в Совете Федерации проходят не впервые - предыдущие состоялись в 2017 году, когда губернатором был Андрей Турчак. Ныне он участвует в Днях области в качестве сенатора от региона, первого заместителя председателя Совета Федерации и одного из самых влиятельных политиков России. А большую делегацию Псковской области возглавляют губернатор Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Уже второй день в Москве проходят заседания комитетов Совфеда по актуальным вопросам здравоохранения, образования, безопасности, ЖКХ и многих других сфер. Область представляет себя самыми разными способами - от серьезных докладов и проектов документов до книжки-панорамки «Россия начинается здесь».

Центральный день - завтра, когда первые лица СФ будут осматривать выставку Псковской области и затем пройдет тот самый «Час субъекта». Подробности слушайте в новостях ПЛН ФМ и читайте на сайте Псковской Ленты Новостей, в нашем Telegram-канале и в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте», там, кстати, рекорд - число подписчиков группы Псковской Ленты Новостей перевалило за сто тысяч человек. Поздравляю всех читателей и партнеров с преодолением этой отметки - надеюсь, аудитория ПЛН на всех площадках и дальше будет расти, членов символического клуба друзей Псковской Ленты Новостей, которая в следующем году отметит свое 25-летие, будет становиться всё больше.

- Выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями! (из фильма «Кавказская пленница»)

Если говорить более серьезно, то, как всегда, ПЛН предоставляет читателям полную картину жизни, не обходит острые углы и болевые точки. Вот и в эти дни мы подробно освещаем так называемый «мусорный коллапс». О том, что он назревает, на днях возвестил глава Пскова Борис Елкин. Да, собственно, псковичи и сами всё видят: контейнерные площадки завалены мусором, отчего и взывают люди о помощи.

Зимой, при предыдущем новогоднем «мусорном коллапсе», удалось отскочить, но тогда морозная погода помогла. А сейчас в мае, когда на термометрах хорошо за двадцать, а то и под тридцать градусов тепла, помойки представляют серьезную опасность, это уже не говоря о дискомфорте и стыде за города. Словом, ситуация крайне неприятная, тревожная, и сюжет (будь он неладен) развивается - то мусоросортировочный завод полностью останавливает работу и прекращает принимать коммунальные отходы на сортировку, то оператор по транспортированию ТКО в Великолукском районе обращается в Арбитражный суд с тем, чтобы взыскать долги, короче, то одно, то другое.

Увы, как и прежде, не видно и не слышно вице-губернатора, курирующего вопросы ЖКХ, Игоря Шатурного. Как-то так странно получается, что за ответственного высокопоставленного чиновника отдуваются то глава Пскова, то депутаты областного Собрания, то председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, который и сейчас объясняет, что по поручению губернатора эта тема прорабатывается с участием природоохранной прокуратуры. Двум хозяйствующим субъектам - региональному оператору по обращению с ТКО («Экопром») и ООО «СпецТрансКом» - рекомендовано договориться - заключить мировое соглашение, чтобы нормализовать работу. Так или иначе власти обещают не допустить дальнейшего негативного развития ситуации и ожидают, что в ближайшее время все отходы с контейнерных площадок, в том числе крупногабаритные, будут вывезены. Повторюсь, всё это мы узнаем от главы комитета.

А вице-губернатор Шатурный безмолвствует, отчего остается только догадываться, что он делает в этом направлении и не пришло ли время волшебных пенделей. Сколько ждать-то можно внятной позиции и очевидных результатов?

В заключительной части программы поговорим о делах в региональных отделениях партий. Благо тут подоспели новости. В «Единой России» стартовало предварительное электронное голосование по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. В этот раз праймериз в нашем регионе проходят куда менее заметно чем в прежние годы - очевидно, по причине отсутствия масштабных общеобластных избирательных кампаний. У нас же пройдут только муниципальные выборы. В целом по стране кандидатов в кандидаты от «Единой России» набралось 22 тысячи, средний конкурс - более 5 человек на место. В Пскове, где пройдут довыборы депутата гордумы по пятому округу, кандидатов тоже осталось всего пятеро - а еще недавно было 9, но по каким-то причинам слетели, в том числе выбыл экс-депутат гордумы Валерий Тюменцев. В оставшейся пятерке преобладают ноунеймы - самозанятые Роман Буслов и Дмитрий Михайлов (не путать с тезкой и однофамильцем - секретарем обкома КПРФ, руководителем партийной фракции в областном Собрании депутатов), далее в списке участников праймериз намотчик трансформаторов Алексей Гусаков…

- Кто все эти люди? (интернет-мем)

А еще - главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева и директор псковской школы №5 Наталья Веселкова - последнюю, на мой взгляд, можно считать фаворитом. Так или иначе, победитель традиционной процедуры будет объявлен в ближайшее время.

А «Новые люди» в Пскове без всяких праймериз решили двинуть на выборы свежеиспеченного секретаря организации, до недавнего времени председателя регионального отделения «Партии роста» Игоря Романова.

Тем временем что-то не очень понятное происходит в псковском отделении партии «Справедливая Россия - За правду». Пока председатель организации, депутат областного Собрания Олег Брячак то собирает грибы, то открывает купальный сезон, однопартийцы без него занялись «разработкой избирательной стратегии партии» - это не я так формулирую, а всего лишь цитирую слова молодого эсера, бизнесмена Станислава Оссовского. И далее он пишет в соцсетях, что «встреча прошла в Центре защиты прав граждан при участии наиболее активных членов нашей Партии, которые планируют быть избранными в скором будущем…» «Мы обсудили разработку нашей партийной электоральной стратегии», - написал Оссовский и опубликовал фото, на котором он вместе с отметившим на неделе пятидесятилетний юбилей эсером-казаком Игорем Ивановым и еще несколькими персонами сидит за столом с плюшками.

Где в это, не побоюсь слова, историческое и стратегически важное для СР-ЗП время находится Брячак, осталось загадкой.

Как и то, почему на официальном сайте регионального отделения «Справедливой России» это же фото иллюстрирует информацию о встрече на тему «Ликбез для соседа» - и ни про какую стратегию избирательных кампаний там речи не идет. Что-то там интересное у эсеров происходит, что-то такое назревает…

- Бабу-Ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своём коллективе (из фильма «Карнавальная ночь»).

Будем наблюдать. На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы Совета Федерации, правительства Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина.

Источник: Псковская Лента Новостей
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